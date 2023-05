Bắt đối tượng chuyên trộm bò của dân

TPO - Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình An (25 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 24/5, chị Huỳnh Monalysa (ngụ ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) trình báo cơ quan công an về việc bị mất trộm 1 con bò. Tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Trà Vinh lập tức đến hiện trường xác minh vụ việc, truy bắt thủ phạm. Bằng các biện pháp công tác, Công an thành phố Trà Vinh đã nhanh chóng xác định thủ phạm là Nguyễn Đình An nên mời về cơ quan công an làm việc. Nguyễn Đình An khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, rạng sáng 24/5, An nhìn thấy chuồng bò của chị Monalysa không người trông giữ nên đã đột nhập trộm 1 con bò. Sau đó, An thuê xe tải chở đi bán cho một người dân ở ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh với giá 8,5 triệu đồng. Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong hoạt động tố tụng hình sự thành phố Trà Vinh, con bò có giá trị thành tiền tại thời điểm bị mất trộm là 24 triệu đồng. Qua điều tra được biết, Nguyễn Đình An đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cũng là trộm bò. Ngoài ra, An còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm bò trên địa bàn xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. Cảnh Kỳ