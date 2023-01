Bắt đối tượng chiếm đoạt đôi khuyên tai của bé gái ở Bình Thuận

Thấy bé gái đứng trước cổng trường có đeo khuyên tai bằng vàng, Thanh dụ nạn nhân lên rồi chở đến khu vắng để chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thanh (49 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trước đó, khoảng 9h ngày 10/1, Nguyễn Thị Thanh điều khiển xe máy BKS 86H4-2497 đi ngang qua trường tiểu học Hàm Mỹ 1 thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam thì thấy cháu N.H.N (7 tuổi).

Lúc này, cháu N mang balo đứng trước cổng trường, có đeo khuyên tai bằng vàng nên Thanh nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thanh dụ dỗ cháu N lên xe máy và chở đến khu vực vắng thuộc địa bàn phường Phú Tài, TP. Phan Thiết rồi chiếm đoạt đôi khuyên bằng vàng. Sau đó đối tượng bỏ lại cháu N rồi mang khuyên tai đi bán được 385.000 đồng.

Sau khi đến trường tìm không thấy bé N, gia đình đã trình báo công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã triển khai lực lượng khẩn trương điều tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Đến 12h30 cùng ngày, cháu N được công an tìm thấy tại phường Phú Tài, TP. Phan Thiết và được bàn giao cho gia đình.

Đến khoảng 21h ngày 11/1, Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận và Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Phan Thiết bắt giữ Nguyễn Thị Thanh tại nhà trọ thuộc phường Đức Long, TP. Phan Thiết và dẫn giải về công an huyện Hàm Thuận Nam để điều tra, xử lý./.

