Bắt đầu thanh tra đất công sản tại Gia Lai

TPO - Ngày 5/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm tàng trữ lưu hành tiền giả. Từ vụ án này công an tiếp tục phát hiện dây mua bán ma túy.