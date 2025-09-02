Bắt đầu Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bắt đầu lúc 6h30 là nghi thức rước đuốc truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ thuật…
Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia.
Không quân nhân dân Việt Nam bay chào mừng với 30 máy bay, gồm: Trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG, vận tải cơ Casa.
Trong chiến tranh, lực lượng Công binh ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắc cầu, ghép phà, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ tặng Cờ “Mở đường thắng lợi” và đã trở thành truyền thống gần 80 năm qua.
Hiện nay, Binh chủng đang tiến lên hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, rà phá khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, được Nhân dân và bạn bè quốc tế yêu mến, khâm phục.
Những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch.
Với sự mưu trí, sáng tạo và cách đánh bí mật, bất ngờ, táo bạo vào các cơ quan đầu não của địch, làm cho quân thù kinh hồn bạt vía.
Phát huy truyền thống “ Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”; những chiến sĩ “đầu trần, chân đất”, xuất quỷ nhập thần, luồn sâu đánh hiểm, làm quân thù kinh hồn bạt vía.
Bộ đội Đặc công đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Với bản lĩnh phi thường, tinh thần quả cảm, Bộ đội Đặc công mãi là niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Là hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội ta, ra đời từ những ngày đầu gian khó vai trần, chân đất.
Pháo binh vinh dự được bắn phát đạn đầu tiên mở màn cho toàn quốc kháng chiến và chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời bắn hỏa lực cuối cùng vào Bộ Tổng Tham mưu Ngụy quyền vào ngày 30/4/1975, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp nên truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.
Trải qua gần 66 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp đã xây dựng nên truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, lập nhiều chiến công lừng lẫy.
Bước vào giai đoạn mới, bộ đội Tăng Thiết giáp tiếp tục được huấn luyện, rèn luyện, làm chủ vũ khí hiện đại, sẵn sàng cơ động nhanh, kiên quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một ngàn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, Lực lượng Tác chiến Không gian mạng đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; làm nòng cốt, cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Lực lượng Tác chiến Không gian mạng tiên phong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng, các chiến sĩ Đặc nhiệm Dù hôm nay đang miệt mài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Ra đời, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, lực lượng Tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Trong thời kỳ mới, lực lượng Tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội; xứng đáng là những chiến binh thầm lặng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đây là những học viên được đào tạo trở thành sĩ quan chỉ huy ưu tú, lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội.
Với phương châm “Học đi đôi với hành, huấn luyện gắn với thực tế chiến trường”; “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, các học viên đang ra sức học tập, rèn luyện theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo; tốt nghiệp ra trường đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.
Với khát vọng cống hiến, các nữ sĩ quan Quân y hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Trải qua 80 năm cách mạng vẻ vang, các lực lượng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chủ động nghiên cứu, chế tạo sản xuất, bảo đảm kịp thời nguồn lực hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho chiến đấu và chiến thắng.
Ngày nay, ngành Hậu cần, Kỹ thuật và Công nghiệp Quốc phòng không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, Cảnh sát biển Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của những người lính biển kiên trung, ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong kháng chiến, với ý chí “Dám đánh, biết đánh, quyết thắng”, bộ đội Phòng không - Không quân đã bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, làm nên chiến thắng huyền thoại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thể hiện khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam.
Phát huy truyền thống anh hùng, Bộ đội Phòng không – Không quân hôm nay không ngừng lớn mạnh, làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị và phương thức tác chiến hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc; góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; hun đúc nên truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.
Ngày nay, Quân chủng Hải quân được xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhệ, hiện đại; phát huy tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Là lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp các thế hệ Sĩ quan Lục quân đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Đội ngũ Sĩ quan Lục quân hôm nay tiếp tục được rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của Nhân dân.
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Quân chủng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội từ chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày nay, ba quân chủng được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ.
Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đội hình diễu binh, diễu hành tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phát xít; xóa bỏ chế độ phong kiến; tạo bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước ta từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, có chủ quyền; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc.
Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
Cùng thời điểm này là các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy cuộc Diễu binh, diễu hành.
Đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại: Tám mươi năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng Chính quyền Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
“Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè và Nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam suốt tám mươi năm qua”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
“Chúng ta tự hào khẳng định rằng: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn; đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Cùng tham dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân.
Tham dự lễ kỷ niệm còn có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez; ông Triệu Lạc Tế - Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Nhiều Đoàn đại biểu các nước Belarus, Nga… cùng tham dự.
Vào lúc 6 giờ 40 phút, 10 chiếc trực thăng Mi-171, Mi-17 và Mi-8 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bắt đầu cất cánh từ sân bay quân sự Hòa Lạc hướng về Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này gồm 10 tổ bay trực thăng dạn dày kinh nghiệm của ba Sư đoàn Không quân 371, 370 và 372. Với đội hình 1-3-3-3, các tốp trực thăng treo cờ sẽ bay cách nhau 100m, các máy bay trong tốp bay cách nhau 50m.
Theo kế hoạch, 10 máy bay treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay vào quảng trường trên độ cao 100m và bay thông qua khán đài trong thời gian khoảng 15 giây, mỗi lá cờ có diện tích 5,4m x 3,6m. Thời gian bay treo cờ chào mừng đại lễ sẽ diễn ra trong thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ, tính từ khi cất cánh cho đến khi hạ cánh tại sân bay quân sự Hòa Lạc.
Quá trình bay treo cờ, các tổ bay trực thăng sẽ bay trên một số tuyến phố Thủ đô và một số địa điểm quan trọng như Hồ Gươm, Hồ Tây, sân vận động Mỹ Đình, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Nối tiếp ngay sau đó là màn trình diễn của các biên đội máy bay vận tải Casa C-295 và C-212i.
Tiếp đến là 4 tốp phản lực cơ gồm 17 máy bay Su-30MK2, Yak-130 và L-39NG sẽ trình diễn các tuyệt kỹ đẹp mắt, thể hiện trình độ và bản lĩnh của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
Cuộc diễu binh trên bầu trời của các biên đội máy bay cũng là hoạt động mở màn cho chương trình diễu binh, diễu hành hùng tráng của các lực lượng vũ trang trong ngày đại lễ.
Tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra ở Quảng trường Ba Đình, dàn pháo lễ 105mm bố trí ở khu vực Mỹ Đình thực hiện 21 loạt bắn với 63 viên đạn chào mừng đại lễ.
Theo chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) - đơn vị trực tiếp thực hiện nghi thức này, lực lượng tham gia bắn pháo lễ gồm 5 trung đội với quân số gần 60 người cùng 15 khẩu pháo 105mm được chia thành 5 cụm, mỗi cụm do một trung đội trưởng phụ trách 9 pháo thủ và 3 khẩu pháo.
Ngay sau nghi thức rước đuốc và màn trống hội, cùng lúc với lễ chào cờ thiêng liêng ở Quảng trường Ba Đình, 21 loạt đại bác đã rền vang trên nền Quốc thiều Việt Nam, mỗi loạt gồm 3 viên đạn và thời gian bắn cách nhau 2,7 giây.
Trong không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người dân Việt Nam cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, chứng kiến nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng.
Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt; khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam; hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình.
Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của kẻ thù, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.
Ngọn lửa được thắp sáng trên đài lửa; hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hà Nội sáng nay nắng nhẹ, nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ C.
Tại nơi đây, Quảng trường Ba Đình lịch sử 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự diễu hành của các khối nghi trượng; diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, khối dân quân, du kích, các khối Công an.
Sau phần diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, bao gồm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và phần diễu hành của các khối quần chúng.
Phần kết của sự kiện là chương trình nghệ thuật tổng hợp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dàn dựng.
Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa
Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo
Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn)
Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy
Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1
Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:
Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.
Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.
Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.
Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).
Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:
Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.