Bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT 2022: Camera giám sát 24/24

TP - Các địa phương bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT 2022. Vấn đề chấm không đều tay, lo không khách quan trong khi chấm lại một lần nữa được đặt ra trong việc chấm thi tự luận.

Thảo luận kỹ đáp án

Ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng phòng Khảo thí và Công nghệ Thông tin, Sở GD&ĐT Tây Ninh cho biết từ ngày 8/7 ban thư ký Hội đồng thi sẽ tập trung tại Điểm chấm thi để nhận bài thi của các điểm thi chuyển về. Ban Thư ký Hội đồng thi của Tây Ninh có 59 người. Riêng chuẩn bị cho chấm thi có ban làm phách môn Ngữ văn là 13 người. Ban làm phách chấm thi trắc nghiệm, tự luận bắt đầu làm việc từ ngày 9/7 và kết thúc vào ngày công bố kết quả thi là 24/7.

Theo ông Tài, đối với Ban chấm thi tự luận, Sở GD&ĐT Tây Ninh huy động 84 người chia thành 4 tổ. Từ kinh nghiệm hơn 20 năm làm công tác chấm thi, ông Tài cho hay điều tối quan trọng là bám sát hướng dẫn chấm, biểu điểm và đáp án. Đặc biệt là thận trọng tránh sự cố chấm sai, chấm sót, đảm bảo tính minh bạch, tường minh; các bảng biểu thực hiện cho công tác chấm thi tuyệt đối không sửa chữa. Cần tổ chức thảo luận nghiên cứu đáp án rất sâu, kỹ; tiến hành chấm chung đảm bảo theo quy định 10 bài. Trong số này, các tổ sẽ lựa chọn ra những bài đặt ra nhiều tình huống để cán bộ chấm thi có thể lường được hết vấn đề để thống nhất trong chấm thi. Ông Tài cho rằng, hiện chỉ còn lại môn Văn là không chấm bằng máy. Trong khi môn này lại mang nhiều yếu tố quan điểm cá nhân nên càng làm kỹ khâu thảo luận đáp án thì giám thị chấm thi càng không bỡ ngỡ, lúng túng, chấm càng chính xác.

“Trong chấm thi, cần lưu ý đến vấn đề tâm lý của cán bộ chấm thi. Càng gần ngày cuối, giám thị chấm dễ chểnh mảng nên hay dẫn đến sai sót, hay chấm sót, không đều tay. Do đó, cần đảm bảo cường độ chấm cho cán bộ chấm thi bình thường. Ví dụ các địa phương khác mỗi ngày giám thị có thể chấm 4 túi bài thi nhưng Tây Ninh có thể chỉ chấm 2 túi hoặc hơn chút. Đặc biệt không gây ức chế cho giám thị chấm thi”, ông Nguyễn Hữu Tài chia sẻ. Đặc biệt, giám thị chấm ở các vòng phải nắm chắc nghiệp vụ để xử lý các tình huống phát sinh, không gây ra các sự cố đáng tiếc, mất quyền lợi của thí sinh. Mặt khác, ông Tài cũng nhìn nhận giáo viên Ngữ văn thường mắc các lỗi mất tập trung nên việc chấm điểm một đằng nhưng ghi điểm vào bảng biểu một nẻo. Đây cũng là một tình huống rất hay gặp và các giám thị chấm thi phải biết để xử lý.

Trước câu hỏi về giải pháp giảm thiểu tình trạng chấm môn Ngữ văn không đều tay, ông Nguyễn Hữu Tài khẳng định lại lần nữa quan trọng vẫn là khâu thảo luận đáp án. Kinh nghiệm làm thi lâu năm của ông cho thấy những ngày đầu tiên giám thị chấm thường chưa đều tay, sau đó có sự điều hành, điều tiết từ từ, những ngày sau sẽ khắc phục được tình trạng này.

Kiểm tra camera hằng ngày

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại TPHCM có hơn 85.000 thí sinh tham dự tại 158 điểm thi. Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, việc chấm thi tự luận sẽ diễn ra từ 9-22/7. Tổng số cán bộ tham gia ban chấm tự luận là 405. Trong quá trình chấm thi, sẽ thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số bài thi tự luận đã được chấm lần chấm hai theo tiến độ cũng như chỉ đạo của Trưởng ban chấm thi tự luận.

Chấm thi trắc nghiệm của TPHCM sẽ được thực hiện từ 11 đến 22/7. Tổng số cán bộ ban chấm thi trắc nghiệm tại địa phương này là 92 người. Khu chấm thi trắc nghiệm nằm độc lập, có trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết gồm 1 máy chủ, 12 máy trạm và 12 máy quét ảnh.

Phòng chứa bài thi và phòng chấm thi tự luận, nơi thực hiện nhiệm vụ của ban thư ký hội đồng thi và tổ thư ký ban chấm thi có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động liên tục trong 24 giờ/ngày theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có công an bảo vệ, giám sát liên tục 24 giờ/ngày. Khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi phải có sự chứng kiến của công an, thanh tra và ghi nhận chữ ký đầy đủ.

Cán bộ chấm thi không được mang các vật dụng thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng, bút xoá, bút chì và các loại bút không nằm trong quy định khi vào và ra khỏi khu vực chấm. Hằng ngày, trưởng ban chấm thi phối hợp với lực lượng công an và thanh tra kiểm tra tình trạng hoạt động của camera.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết việc chấm thi năm nay được yêu cầu tiếp tục đảm bảo theo đúng quy chế thi.

Trong khâu làm phách với bài thi tự luận, nếu như năm trước, điện thoại cố định vòng ngoài chỉ cần có loa ngoài, thì năm nay yêu cầu phải có chức năng ghi âm và có loa ngoài do công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ngày để liên lạc với hội đồng thi/ban chỉ đạo thi các cấp, mọi liên lạc qua điện thoại đều phải ghi âm, bật loa ngoài, ghi biên bản có chữ ký của các thành phần liên quan…

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tại các phòng chứa bài thi, ngoài 2 cán bộ trực phải có camera giám sát 24/24 và bao quát được khu vực có tủ đựng bài thi. Các địa phương công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 vào ngày 24/7.