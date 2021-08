Bất chấp dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn báo lãi nghìn tỷ

TPO - Bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động bán hàng bị tạm ngưng nhưng hàng loạt doanh nghiệp bất động sản vẫn báo lãi nghìn tỷ. Trong đó, các công ty bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán vẫn công bố lợi nhuận “khủng” trong quý 2.

Lợi nhuận chục nghìn tỷ giữa đại dịch

Trong quý 2, Công ty CP Vinhomes (VHM) đạt doanh thu thuần hợp nhất 28.725 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận gộp 14.356 tỷ đồng, tăng 123%. Đây là mức lợi nhuận quý xếp thứ 2 trong lịch sử của Vinhomes, sau kỷ lục vào quý 4/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Vinhomes đạt 41.712 tỷ đồng, tăng 82%; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 15.629 tỷ đồng, tăng 52%.

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần 3.563 tỷ đồng, tăng cao gấp 7,5 lần cùng kỳ. Lãi gộp tương ứng tăng 448% lên 1.957 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DXG đạt 6.535 tỷ doanh thu, cao gấp 6,5 lần cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 1.189 tỷ. Theo kế hoạch, năm 2020 DXG sẽ ghi nhận 9.000 tỷ doanh thu và 1.600-1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, 6 tháng đầu năm DXG đã thực hiện được 73-74% chỉ tiêu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021, Tập đoàn Novaland ghi nhận hơn 2.014 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 7.097 tỷ đồng, tăng gần 282% so với cùng kỳ năm 2020. Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Novaland đạt gần 171.533 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cuối năm 2020.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) có doanh thu thuần đạt gần 538 tỷ đồng trong quý 2/2021; lợi nhuận gộp đạt 405,6 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ.

Trong quý 2/2021, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) ghi nhận doanh thu thuần 616 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lãi ròng thu về tăng 10% lên gần 53 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của DIG tăng 24% lên 1.116 tỷ đồng.

Bất chấp dịch COVID-19, trong quý 2/2021 TTC Land (SCR) thu về 1.148 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 12,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các khoản chi phí TTC Land lãi sau thuế 143 tỷ đồng, cao gấp 5,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 1.199 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Nhờ thay đổi phương thức bán hàng

Trao đổi với Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Lê Minh Hoàng nói rằng, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, doanh nghiệp bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều sàn môi giới, doanh nghiệp địa ốc vừa và nhỏ gặp khó khăn nhưng hàng loạt công ty bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán vẫn công bố lợi nhuận “khủng” trong quý 2.

Lý giải về điều này, ông Hoàng nói, quy định kế toán hiện hành là chỉ khi nào bàn giao căn hộ, đất nền thì mới được ghi nhận doanh thu. Do đó, các doanh nghiệp niêm yết không phụ thuộc vào tình hình bán sản phẩm trong kỳ mà có thể chủ động sắp xếp kế hoạch lợi nhuận theo trình tự bàn giao nhà. Do đó, dù trong quý 2/2021 không thể tổ chức bán hàng nhưng vẫn có doanh thu, lợi nhuận tốt là điều bình thường.

Trong khi đó, báo cáo của Công ty CP Chứng khoán VnDirect chỉ ra, các chủ đầu tư đang đẩy mạnh chuyển đổi hoạt động bán hàng truyền thống của họ sang kỹ thuật số. Hơn nữa, trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chính sách mới nhằm hỗ trợ cũng như tăng tính hấp dẫn người mua nhà như kéo dài thời gian thanh toán, một số dự án đưa ra gói hỗ trợ cho phép người mua chuyển đến ở sau khi thanh toán 15-30% giá trị để thu hút khách hàng.

Trên thực tế, nhiều công ty bất động sản chuyển sang bán hàng online trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Chẳng hạn, Công ty DKRA Vietnam đã chủ động tổ chức phát triển các công cụ hỗ trợ nhân viên kinh doanh tiếp thị và bán hàng qua kênh online như video, zoom, livestream... Hằng tuần, công ty vẫn tổ chức livestream với lượng khách hàng quan mỗi buổi từ 800-1.200 khách quan tâm.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Công ty Colliers Việt Nam cho rằng, với dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng Internet cao cùng với sự bùng nổ của các kênh tương tác online tại Việt Nam, người làm môi giới bất động sản cũng không thể đứng ngoài xu hướng.