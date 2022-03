Bắt cặp đôi cướp điện thoại, xịt hơi cay khiến nạn nhân gặp tai nạn giao thông

TPO - Bị truy đuổi sau khi cướp điện thoại Iphone 13 ở TPHCM, Phát và Tiến tăng ga tháo chạy và dùng bình xịt hơi cay tấn công khiến nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Ngày 25/3, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Trương Minh Phát (18 tuổi, quê Long An) và Đỗ Quốc Tiến (19 tuổi, ở TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản làm đôi nam nữ ngã xe máy chấn thương nặng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 21/3, Phát điều khiển xe máy đến nhà Tiến tại đường số 38, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TPHCM). Sau đó cả hai chở nhau rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Hơn 11h cùng ngày, khi đến đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), cả hai phát hiện anh N.Đ.K. (20 tuổi) chở chị T.L.D.K. (19 tuổi, quê Đồng Nai) bằng xe máy, chị K. cầm điện thoại iPhone 13 nên hai đối tượng áp sát.

Phát ra tay giật điện thoại của chị D.K. rồi tăng ga tháo chạy. Anh K. lập tức tăng ga truy đuổi và hô hoán. Đến gần giao lộ Ung Văn Khiêm – Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Phát dùng bình xịt hơi cay xịt vào anh K. khiến nạn nhân mất kiểm soát tay lái, va chạm với xe taxi dẫn đến bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh trong khu vực để truy xét và xác định được đối tượng nghi can. Đến tối 22/3, các trinh sát đã mời Tiến về trụ sở làm việc.

Từ lời khai của Tiền, Công an bắt giữ Phát sau đó. Tang vật là điện thoại Iphone 13 và chiếc xe máy là phương tiện gây án cũng bị thu giữ. Việc đang được điều tra mở rộng.

Cũng trong ngày 25/3, mạng xã hội chia sẻ clip vụ việc nam thanh niên chạy bộ đuổi theo hai tên cướp điện thoại tại hẻm 503 đường Chiến Lược, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM.

Vụ việc được xác định xảy ra vào 22h tối 22/3. Thời điểm trên, nam thanh niên đang ngồi bấm điện thoại trước cửa nhà thì có hai thanh niên chở nhau trên xe máy đến áp sát, người ngồi sau giật chiếc điện thoại rồi cả hai tăng ga tháo chạy. Nạn nhân chạy bộ truy đuổi hơn 200m nhưng không được.

Nạn nhân không trình báo Công an. Vụ việc được camera an ninh ghi lại và được một người dân trích xuất đăng lên mạng xã hội.