Bắt 3 tàu công suất lớn hút cát trái phép trên sông Hồng

TPO - Các tàu hút trộm cát trên sông Hồng được trang bị hệ thống vòi hút đường kính 35-45 cm, với 6 vòi bơm có thể hút được 1.000 m3 cát trong vòng 30-40 phút.

Tối 14/2, tại khu vực sông Hồng thuộc địa phận xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội, tổ công tác gồm Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy (Cục CSGT, Bộ Công an), Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) và Đội Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Ba Vì, Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện, bắt giữ 3 phương tiện khai thác cát trái phép.

Cụ thể, tổ công tác kiểm tra một tàu hút cát không gắn số đăng ký, chỉ gắn số kiểm soát VR17048896, đang thực hiện hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa của tàu hàng NĐ 3375. Trên phương tiện này có 4 người, gồm Trần Tuấn Anh (SN 1994, trú tại Vĩnh Phúc) là người điều khiển tàu cùng ba người lao động khác.

Trên tàu hàng NĐ 3375 có 4 người, trong đó Trần Đức Cần (SN 1986, trú tại Nam Định) là thuyền trưởng cùng khoảng 300 m3 cát.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Tuấn Anh khai trước đó đã thực hiện hành vi hút cát và bơm lên tàu hàng NĐ 3661. Khi kiểm tra phương tiện này, có 3 người, trong đó Trần Như Bắc (SN 1978, trú tại Nam Định) là thuyền trưởng, đồng thời là chủ tàu. Cảnh sát ghi nhận trên khoang chứa có khoảng 600 m3 cát.

Đáng chú ý tàu được lắp hệ thống bơm hút cát tự chế hiện đại, công suất lớn với 4 chõ hút dài 20 - 30 m, đường kính 35 - 45 cm, 6 vòi bơm, có thể hút được 1.000 m3 cát trong khoảng 30-40 phút. Ngoài ra, hệ thống này có thể hút và bơm cát lên khoang chứa của chính phương tiện hoặc bơm trực tiếp sang phương tiện khác.

Tất cả những người có mặt trên các phương tiện đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát do cơ quan có thẩm quyền cấp. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, đưa cả 3 phương tiện về cảng Sơn Tây tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.