Bảo Việt Nhân thọ nhận giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á' lần thứ 5

TPO - Sau 3 giờ gây án, nhóm nghi can giết người cướp của đã bị công an bắt giữ. Theo lời khai của nhóm nghi can, sau khi cướp xe máy đã đem tới vựa ve chai để bán sắt vụn, chia nhau mỗi người 200 nghìn đồng. Theo lời chủ vựa ve chai, khi công an đến hỏi mới biết vừa mua hai chiếc máy là tang vật gây án.