Bảo Việt (BVH): 6 tháng, doanh thu hợp nhất đạt 26.676 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm 2021

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 (trước soát xét). Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 26.676 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng tài sản hợp nhất của Bảo Việt vượt mốc 8 tỷ USD

Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 26.676 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 828 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/6/2022 vượt mốc 8 tỷ USD, đạt 193.291 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm 31/12/2021.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 771 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 3,8% và 3,4% so với cùng kỳ năm 2021, bám sát tiến độ kế hoạch. Tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 30/6/2022 đạt 19.337 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 19.046 tỷ đồng, tăng tương ứng 2,3% và 2,8% so với thời điểm 31/12/2021.

Theo phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương mức chi trả 2.246 tỷ đồng, nâng tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến năm 2022 lên tới gần 11.700 tỷ đồng. Như vậy, từ khi cổ phần hóa đến năm 2022, tổng số tiền Bảo Việt nộp vào ngân sách nhà nước lên đến hơn 26.000 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 5.547 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ

Kết thúc Quý II năm 2022, Tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7%; Lợi nhuận sau thuế đạt 131 tỷ đồng, tăng 57,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Để duy trì sự tăng trưởng trên mọi phương diện và liên tục qua nhiều năm và là đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ nằm trong top đầu được khách hàng tin cậy lựa chọn, Bảo hiểm Bảo Việt luôn đi theo định hướng phát triển bền vững, đặt lợi ích của khách hàng làm trung tâm. Mục tiêu của Bảo hiểm Bảo Việt là không ngừng đổi mới, sáng tạo để mang lại sự tiện lợi, đa dạng hóa, linh hoạt lựa chọn. Bảo hiểm Bảo Việt luôn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường qua nhiều năm liên tiếp, tiên phong trong các hoạt động kinh doanh, liên tục cho ra mắt các sản phẩm bảo hiểm đa dạng có tính cá nhân hóa cao, phù hợp với từng phân khúc khách hàng như Bảo hiểm Vi mô, An tâm viện phí, Bảo Việt Tâm Bình…

Bảo hiểm Bảo Việt cũng triển khai các hoạt động chuyển đổi số có tính xuyên suốt, toàn diện trong các hoạt động bảo hiểm từ tư vấn, thẩm định, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, chữ ký số, cho đến giám định, bồi thường trực tuyến, nhằm rút ngắn thời gian chi trả các quyền lợi bảo hiểm.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 20.174 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 9,5% so với cùng kỳ

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 9,5% với Tổng doanh thu đạt 20.174 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 480 tỷ đồng, tăng trưởng 18,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Bảo Việt Nhân thọ cho ra mắt sản phẩm chăm sóc y tế "An Vui Sống Khỏe" với mức bảo vệ lên đến 1 tỷ đồng/năm với nhiều quyền lợi vượt trội trên thị trường, được đông đảo khách hàng đón nhận. Bảo Việt Nhân thọ khởi động lại chuỗi chương trình “Ngày Quốc tế Yoga”. Thông điệp "Sống khỏe mỗi ngày" cùng cuộc thi “Yoga tranh thủ” đã lan tỏa manh mẽ trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy lối sống xanh, an lành và hạnh phúc. Chuỗi chương trình ghi dấu ấn với hơn 6.500 người tham gia đồng diễn tại 5 tỉnh/thành phố lớn. Nhiều chương trình an sinh xã hội được triển khai như trao học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ”, “Hành trình xanh – Trái tim vàng” - khám bệnh và trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh thành…

Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán: 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 507 tỷ đồng tổng doanh thu và 64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Là Công ty chứng khoán tiêu biểu trên thị trường đồng thời là một doanh nghiệp niêm yết minh bạch, Chứng khoán Bảo Việt đã lọt vào Top 15 Mid Cap tại vòng bình chọn IR Awards 2022. Công ty đặc biệt chú trọng việc đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông của Công ty; hoạt động công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, minh bạch và công bằng đảm bảo theo đúng quy định của Luật. Cũng trong Quý II/2022, Chứng khoán Bảo Việt triển khai các vòng đào tạo cho những bạn trẻ đam mê chứng khoán của chương trình Future Broker tại Hà Nội và Next Gen tại Tp. HCM.

Lĩnh vực quản lý quỹ: tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Tại thời điểm 30/6/2022, Tổng tài sản quản lý của BVF đạt 126.263 tỷ đồng, tăng trưởng 19,8% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của BVF đạt 62 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 6,6% và 2,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Bảo Việt Nhân thọ vinh dự tiếp tục đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ vừa vinh dự tiếp tục đón nhận Huân Chương Lao Động Hạng Nhì - danh hiệu cao quý do Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng, ghi nhận những thành tựu và sự đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ trong hoạt động kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tiên phong khai mở và đồng hành cùng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam từ năm 1996 đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã không ngừng phát triển với hệ thống vững mạnh gồm 76 công ty thành viên, 370 văn phòng khu vực, hơn 190.000 tư vấn viên, cán bộ trên cả nước, đóng góp tích cực vào việc tạo lập và phát triển thị trường tài chính - bảo hiểm Việt Nam và công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển nền kinh tế đất nước.

Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ luôn chú trọng việc nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới dựa trên nhu cầu và thói quen của người dân, trở thành lá chắn vững chắc cho các gia đình Việt Nam trước những rủi ro trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã tích cực đầu tư nâng cấp, phát triển công nghệ, tiến hành chuyển đổi số, tạo sự bứt phá trong công tác quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy kinh doanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Tính đến nay, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã và đang phục vụ hơn 17 triệu lượt khách hàng, bảo vệ và hoạch định tài chính cho hàng triệu các gia đình Việt, đầu tư trở lại nền kinh tế Việt Nam hơn 121 nghìn tỷ đồng thông qua hình thức trái phiếu chính phủ, đóng góp vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ công, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.