Bao vây địa điểm giao dịch, bắt ông trùm thu lượng lớn ma túy và súng đạn

TPO - Từ công tác trinh sát, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng bao vây địa điểm giao dịch, bắt ông trùm và đồng bọn; đồng thời thu lượng lớn ma túy và súng đạn.

Chiều 22/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, quá trình theo dõi trinh sát xác định đối tượng Nguyễn Thanh Thảo (tên thường gọi Ti Mập, SN 1992, ở phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương) - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy sẽ cùng đồng bọn giao dịch "hàng trắng" vào đêm 21/4. Theo đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Ma túy Công an thị xã Bến Cát đã huy động lực lượng tiến hành đột kích căn nhà ở đường NK9, khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Tại đây, công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Thảo đang cầm 1 túi màu vàng có chứa ma túy. Đồng bọn của Thảo là Trương Đình An (SN 2001, quê tỉnh Kon Tum) đang ngồi đợi ngoài xe ô tô cũng bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ.

Kiểm tra trên người và trên xe ô tô của các đối tượng, công an thu giữ 998 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng cùng 13 viên đạn, 1 tờ tiền mệnh giá 5000 đồng được gấp lại bên trong chứa chất ma túy (ketamine), 1 túi nylon keo dính chứa ma túy (ketamine).

Cả hai đối tượng hiện đang bị tạm giữ để mở rộng điều tra.