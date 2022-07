Báo Tiền Phong thăm, tặng quà người có công cách mạng tại Đà Nẵng

Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng đang chăm sóc 48 cụ là bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, có công cách mạng,...

Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng 20 triệu đồng cho các cụ đang được phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm.

Theo nhà báo Trần Tuấn, Trưởng Đại diện Báo Tiền Phong tại miền Trung, nhân dịp kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Him Lam thăm và tặng quà cho các cụ đang được chăm sóc tại Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng.

"Thay mặt đoàn, cháu xin chúc các cụ trường thọ, luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ, lạc quan mỗi ngày. Đó là mong muốn không chỉ của cá nhân cháu mà còn là của các thế hệ sau này", nhà báo Trần Tuấn nói.

Bà Phạm Thị Oanh, Giám đốc Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng, chia sẻ: Báo Tiền Phong là đơn vị thường xuyên thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt, báo luôn kết nối, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cụ đang được chăm sóc, phụng dưỡng tại Trung tâm vào các dịp lễ, Tết.

"Qua đây, chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng của Báo Tiền Phong và Công ty Him Lam. Các cụ ở đây có hoàn cảnh neo đơn, chúng tôi luôn chăm sóc các cụ như cha mẹ, ông bà của mình, để những năm tháng này của các cụ sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh, thanh thản", bà Oanh nói.

Cụ Lương Thị Lợi (SN 1937) bày tỏ: Trung tâm được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm nên điều kiện cơ sở vật chất rất tốt. Ở đây, chúng tôi được chăm sóc chu đáo, từ bữa ăn đến giấc ngủ, được thăm khám sức khỏe định kì. Thay mặt các cụ ở Trung tâm, tôi xin gửi lời cảm ơn đến đoàn vì đã đến thăm, tặng quà vào dịp đặc biệt này".

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) dành 320 triệu đồng đồng hành với báo Tiền Phong và Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn thăm, giao lưu, tặng quà 14 trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công trải dài từ Bắc vào Nam. Đây là chương trình Him Lam Land và báo Tiền Phong thực hiện đều đặn vào các dịp kỷ niệm 27/7 từ nhiều năm nay.

Tại một số địa phương, chương trình còn có sự đồng hành của một số đơn vị, doanh nghiệp.