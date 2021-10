Bão số 7 đang tiến vào Vịnh Bắc Bộ, sẽ gây mưa lớn cho khu vực miền Bắc

TPO - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Từ 09-12/10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7.