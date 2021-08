Bão số 4 đi ngược lên Trung Quốc, nắng nóng kéo dài ở miền Bắc

TPO - Sau khi UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành phản hồi doanh nghiệp về loạt kiến nghị liên quan đến những bất thường trong việc lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp (CCN) CN2, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Sở Công Thương vừa có đề xuất chậm báo cáo với lý do dịch bệnh.

TPO - Với 311.000 liều vắc xin được Bộ Y tế phân bổ, Bình Dương hiện mới chỉ tiêm cho khoảng 88.500 người. Lý do triển khai tiêm vắc xin chậm của tỉnh này vì thiếu nhân lực.

TPO - Tại hội nghị trực tuyến sáng 4/8, ASEAN và Mỹ khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục đi đầu thúc đẩy hợp tác đa phương ứng phó COVID-19.