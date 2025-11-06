Bão số 13 áp sát đất liền, đổ bộ vào Gia Lai - Đắk Lắk

report Phía nam Quảng Ngãi vùng giáp Gia Lai đang có gió rất mạnh

Chiều tối 6/11, phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) mưa trút xối xả. Khu vực ven biển, gió vẫn rít liên hồi. Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Gia Lai và được dự báo sẽ chịu sức gió rất lớn khi bão số 13 đổ bộ đất liền.

Đang “trực chiến” chỉ đạo công tác phòng chống bão, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh cho biết, trước sức gió được dự báo rất mạnh, ngay từ sáng sớm nay, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 600 hộ/3.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Đây là những hộ dân có nhà cửa không kiên cố và nằm ngay khu vực ven biển.

“Công tác di dời, sơ tán dân đến các cơ sở trường học, nhà văn hóa, trụ sở các cơ quan trên địa bàn phường... được triển khai từ 7h và hoàn thành lúc 14h hôm nay. Trong thời gian tránh trú bão, bà con sẽ được tiếp tế lương thực đầy đủ cho đến khi bão tan”, ông Thanh nói.

Tại Trường Mầm non Phổ Thạnh, một trong những nơi tập trung đông dân nhất, nhiều gia đình đã ổn định chỗ ngủ. Trong số đó có cụ Lê Thị Châu (92 tuổi, trú thôn Thạch Bi 2), vừa được con trai chở bằng xe máy đến nơi sơ tán.

“Cả đêm qua nghe gió thổi, trời mưa lớn mà không ngủ được. Sáng nay, cán bộ tới thông báo sơ tán, tôi gói ghém ít đồ rồi đi liền. Mừng lắm vì đã đến nơi an toàn”, cụ Châu kể. Không giấu được nỗi lo dù đã rời khỏi nhà, vợ chồng anh Lê Văn Tá (57 tuổi, trú thôn Thạch Bi 2) vẫn liên tục dõi mắt ra cửa, theo dõi từng cơn gió rít trong sân trường.

“Nhà chỉ hai vợ chồng nên sơ tán nhanh. Nhưng tôi vẫn nơm nớp lo cái nhà cấp 4 của mình không chịu nổi gió giật cấp 14. Dù đã chằng chống từ hôm qua, nhưng nghĩ tới cảnh nước gió ập vào, tôi không khỏi lo lắng”, anh Tá bộc bạch.

Trong khi đó, ở cảng Sa Huỳnh, hàng nghìn tàu thuyền chật kín, neo đậu sát nhau dưới chân cầu Thạnh Đức. Nhiều ngư dân vẫn túc trực gần tàu, bất chấp mưa to gió lớn, hướng đôi mắt lo âu về phía biển đen kịt.

“Cái thuyền là cần câu cơm của gia đình. Chúng tôi đã neo buộc chắc chắn, dùng đủ loại dây thừng, bao cát, nhưng vẫn ngại gió lớn quá thì mọi sự đề phòng cũng thành vô ích”, một lão ngư buồn giọng nói.

Ngọc Toàn