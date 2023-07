Bảo hiểm VietinBank - VBI ra mắt Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk

Cyber Risk - Bảo hiểm VietinBank, sản phẩm an ninh mạng bảo vệ an toàn người dùng trên không gian mạng. Với ưu điểm, quyền lợi bồi thường lên tới 17.000 lần số phí chi trả.

Trong một thế giới liên kết mạng ngày càng phát triển, các rủi ro an ninh mạng trở thành mối quan tâm hàng đầu. Nhận thức về tình hình này, VietinBank và VBI đã chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk. Đặc biệt, sản phẩm này mang lại quyền lợi vượt trội, gấp 17.000 lần phí khách hàng chi trả. Đây là một bước đột phá trong việc bảo vệ khách hàng khỏi các tổn thất tài chính phát sinh trực tiếp từ các rủi ro an ninh mạng.

Một trong những lợi ích hàng đầu của sản phẩm Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk là mức phí hấp dẫn. Với chỉ 3.000 VNĐ mỗi tháng, miễn phí 2 tháng đầu và bắt đầu tính phí từ tháng thứ 3 (mức phí ưu đãi dành cho khách hàng VietinBank trên ứng dụng iPay), khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi gấp 17.000 lần. Điều này có nghĩa là khi khách hàng gặp các tổn thất tài chính trực tiếp do các rủi ro an ninh mạng trong thời gian được bảo hiểm, sẽ được chi trả lên đến 50.000.000 VNĐ.

Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk của VietinBank - VBI bao gồm nhiều trường hợp mà khách hàng có thể gặp phải. Các tổn thất tài chính phát sinh do việc lừa đảo qua các trang web giả mạo, việc mất thông tin tài khoản qua các vụ rò rỉ dữ liệu, hoặc việc tài khoản ngân hàng bị tấn công và bên thứ ba thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Các tình huống này có thể gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho khách hàng, nhưng với Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk, khách hàng sẽ được bảo vệ một cách toàn diện và nhận được sự hỗ trợ về tài chính..

Với sự ra mắt của Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk, VietinBank và VBI đang gửi thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh mạng và lợi ích của việc có một giải pháp bảo hiểm toàn diện. Sản phẩm này không chỉ đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng mà còn tạo ra sự yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Tổng kết lại, Bảo hiểm An ninh mạng - Cyber Risk của VietinBank - VBI đã đem đến quyền lợi đáng kể và phí ưu đãi cho khách hàng. Với chỉ 3.000 VNĐ/tháng, khách hàng có thể nhận được bồi thường gấp 17.000 lần khi gặp các tổn thất tài chính phát sinh trực tiếp từ các rủi ro an ninh mạng. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ lợi ích của khách hàng.

Bảo hiểm VietinBank - VBI là công ty bảo hiểm phi nhân thọ thuộc Ngân hàng TMCPCT Việt Nam - VietinBank, cung cấp nhiều gói sản phẩm đa dạng như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm khoản vay, bảo hiểm an ninh mạng Cyber Risk….. Sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng Cyber Risk là sản phẩm bảo vệ người dùng trên môi trường mạng, sản phẩm vừa ra mắt tháng 6/2023, mục tiêu mang đến giải pháp an tâm, an toàn cho người dùng khi sử dụng internet trong hoạt động cuộc sống hàng ngày.