Bảo hiểm VietinBank - VBI đồng hành cùng khách hàng trước các nguy cơ rủi ro an ninh mạng

1. Nhu cầu bảo vệ người dùng trên môi trường mạng

Trong thời đại số hóa, an ninh mạng trở thành một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu. Các cuộc tấn công mạng ngày càng trở nên phức tạp và nguy hiểm, những mối đe dọa trực tiếp đó là: thông tin cá nhân người dùng, dẫn đến sơ hở về việc bảo mật thông tin tài chính tại các ngân hàng của khách hàng….Nhận thức về rủi ro này, Ngân hàng VietinBank và Bảo hiểm VietinBank - VBI đã thiết lập một chương trình bảo hiểm độc đáo nhằm đồng hành cùng khách hàng trong việc bảo vệ an ninh mạng. Bằng cách này, VietinBank và VBI mong muốn đảm bảo rằng khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ và bồi thường trong trường hợp gặp các rủi ro an ninh mạng.

Với việc đồng hành của VietinBank và VBI, chương trình bảo hiểm này đặc biệt chú trọng đến các trường hợp mà khách hàng gặp phải tổn thất tài chính do các hình thức tấn công mạng phổ biến. Các trường hợp như thiệt hại tài chính do liên lạc điện tử giả mạo, thông qua tin nhắn có đường dẫn lạ hoặc cung cấp thông tin tài khoản trên các trang web giả mạo tổ chức tài chính. Một ví dụ cụ thể là các trang web giả mạo VietinBank, Western Union và các tổ chức tài chính khác. Trường hợp này, nếu khách hàng bị thiệt hại tài chính do những hoạt động gian lận trên mạng, VietinBank - VBI sẽ chi trả quyền lợi cho khách hàng bị tổn thất tài chính.

Ngoài ra, chương trình bảo hiểm bảo vệ khi khách hàng bị tấn công bởi phần mềm độc hại, dẫn đến việc xâm nhập vào tài khoản và bên thứ ba thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Việc này nhằm đảm bảo rằng khách hàng sẽ được bảo vệ khi gặp phải những tình huống không mong muốn và khôi phục lại tài chính của mình một cách an toàn.

2. Bảo hiểm an ninh mạng Cyber Risk giải pháp tối ưu bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa an ninh mạng.

Sản phẩm bảo hiểm Cyber Risk của Bảo hiểm VietinBank - VBI có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ tấn công an ninh mạng. Khách hàng có thể yên tâm sử dụng các dịch vụ trực tuyến của VietinBank, hoặc các ứng dụng thanh toán hóa đơn online khác một cách yên tâm và hạn chế tối đa những rủi ro đến từ internet. Thông qua việc tham gia sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng của VBI, khách hàng sẽ được hỗ trợ và bồi thường trong trường hợp gặp phải các vấn đề rủi ro, lừa đảo chiếm đoạt tài sản….từ môi trường mạng. Điều này không chỉ mang lại sự yên tâm cho khách hàng mà còn khẳng định cam kết của VietinBank và VBI trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ lợi ích của khách hàng.

Sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng Cyber Risk với sự kết hợp giữa Ngân hàng VietinBank và Bảo hiểm VietinBank - VBI sẽ đồng hành cùng khách hàng trước các nguy cơ rủi ro an ninh mạng. Việc này không chỉ giúp bảo vệ tài chính và thông tin cá nhân của khách hàng, mà còn thể hiện cam kết của VietinBank và VBI trong việc đảm bảo sự an toàn và tin tưởng của khách hàng. Với sự đồng hành này, khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ trực tuyến và hưởng mọi lợi ích của công nghệ số mà không phải lo lắng về các rủi ro an ninh mạng.