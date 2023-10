Bảo hiểm 4.0: 'Bật bảo vệ, tắt lo âu' chỉ với vài thao tác

Tiện như bảo hiểm thời đại số

Thực tế cho thấy tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT) càng sớm thì càng có lợi, vì thời gian bảo vệ dài, phí bảo hiểm tối ưu, giá trị tài khoản hợp đồng được tích lũy nhiều hơn…

Ngược lại, tham gia bảo hiểm khi độ tuổi đã cao, bạn phải chấp nhận trả phí cao hơn cho cùng một mức bảo vệ, do xác suất rủi ro về tai nạn, sức khỏe của người lớn tuổi thường cao hơn người trẻ.

Tuy nhiên, dù ý thức được tầm quan trọng của BHNT, không ít người trẻ vẫn ái ngại khi nghĩ đến quy trình nhiều bước cần tiến hành trước khi đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm truyền thống: tìm hiểu cặn kẽ các sản phẩm bảo hiểm trên thị trường, so sánh để chọn được gói phù hợp, lựa chọn công ty uy tín, trao đổi thông tin với tư vấn viên để “chốt” được hợp đồng, khám thẩm định sức khỏe, chờ hợp đồng bảo hiểm được phát hành nếu thỏa mãn các điều kiện…

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng lẫn công ty bảo hiểm, quy trình này thường kéo dài ít nhất vài tuần, tiêu tốn không ít công sức của người muốn tham gia bảo hiểm. Với những người trẻ năng động, thời gian là thứ luôn thiếu, không dễ gì họ khởi động một quy trình “dài hơi” đến vậy. Phần lớn sẽ ngán ngại và tặc lưỡi: “Để sau vậy, khi nào thư thả đã!”, mặc dù họ khá quan tâm và mong muốn tham gia bảo hiểm.

Hiểu được tâm tư của những khách hàng trẻ tiềm năng, nhiều công ty BHNT trên thị trường đã và đang áp dụng công nghệ để đơn giản hóa quy trình, mang lại sự thuận tiện cho cả khách hàng và đội ngũ tư vấn. Nhanh nhưng không hề vội, tinh giản mà vẫn trang bị đầy đủ thông tin, bảo hiểm trực tuyến đang là giải pháp vẹn toàn, thuận tiện cho thế hệ trẻ vốn đã quá quen với “môi trường số”.

Chỉ với vài thao tác nhanh chóng, khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu cặn kẽ các sản phẩm bảo hiểm, tham khảo bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm được “đo ni đóng giày” từ những thông tin về độ tuổi, giới tính đã cung cấp, từ đó chọn gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, xác nhận các thông tin cá nhân và thanh toán trực tuyến để hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Điểm cộng lớn nhất của hình thức này là ở thủ tục đơn giản, miễn khám sức khỏe, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh quá trình lựa chọn và tham gia BHNT.

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, bảo hiểm trực tuyến được xem là giải pháp “nhanh – gọn – chuẩn” dành cho Gen Z – thế hệ sinh ra trong kỷ nguyên internet.

Tham gia bảo hiểm online – dễ nhưng cần chuẩn

Nhanh chóng, tiện lợi là điều không phải bàn khi tham gia bảo hiểm trực tuyến. Tuy nhiên, để sở hữu gói bảo hiểm phù hợp và có được những trải nghiệm như mong muốn trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm trực tuyến, bạn cần ghi nhớ một số “gạch đầu dòng” quan trọng sau đây:

- Đừng tiếc thời gian tìm hiểu kỹ về sản phẩm BHNT phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn. Hãy dạo một vòng quanh thị trường bảo hiểm số để có sự so sánh thấu đáo về mức phí và phạm vi bảo vệ tương ứng giữa các gói bảo hiểm của các doanh nghiệp.

- Để quyền lợi của bạn luôn được đảm bảo, hãy ưu tiên chọn tham gia sản phẩm BHNT từ kênh “chính chủ” – trang web chính thức của doanh nghiệp BHNT mà bạn tin tưởng. Nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON của Dai-ichi Life Việt Nam hiện đang được nhiều khách hàng lựa chọn bởi uy tín của thương hiệu BHNT hàng đầu Nhật Bản, cùng chất lượng sản phẩm – dịch vụ ưu việt.

- Luôn cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực mọi thông tin cá nhân và tình trạng sức khỏe dù bạn tham gia bảo hiểm qua kênh truyền thống hay trực tuyến.

- Chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết cho bước xác thực thông tin và thanh toán trực tuyến để trải nghiệm “bảo hiểm trực tuyến” thêm trọn vẹn.

*Dai-ichi ON là nền tảng bảo hiểm trực tuyến được phát triển bởi Dai-ichi Life Việt Nam, mang lại nhiều tiện ích vượt trội cho khách hàng. Với Dai-ichi ON, từ khâu phân tích nhu cầu, lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp, phát hành hợp đồng đến yêu cầu giải quyết bồi thường bảo hiểm đều được thực hiện trực tuyến một cách dễ dàng.

Từ nay đến hết ngày 20/11/2023, khi truy cập vào nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON tại địa chỉ https://e.dai-ichi-life.com.vn, khách hàng sẽ có cơ hội nhận phiếu mua hàng Got It dành cho 3.000 hợp đồng Bảo hiểm Ung thư Ichi Care đầu tiên có định kỳ đóng phí theo năm.

*Các quyền lợi nổi bật của Bảo hiểm Ung thư Ichi Care: Chi trả lên đến 150% Số tiền bảo hiểm khi mắc bệnh ung thư; Hoàn 50% tổng phí bảo hiểm đã đóng nếu không có bồi thường; Bảo vệ tối đa đến 70 tuổi với mức phí không thay đổi