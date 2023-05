Bảo Hân và Quang Anh hát, kể chuyện bạo lực trắng

Bảo Hân ân hận vì tẩy chay bạn

Nổi tiếng ngay với vai diễn đầu tiên năm 19 tuổi, diễn viên Bảo Hân được khán giả yêu mến, tuy nhiên ở thời điểm đó cô cũng nhận những lời bình luận ác ý như “hỗn”, “láo”, “chảnh”. Không thể lường trước sự nổi tiếng đến quá nhanh, Bảo Hân bỡ ngỡ và chưa có kinh nghiệm đối diện.

Tuy nhiên Hân nhận ra do mọi người quá yêu thích nhân vật Ánh Dương (Về nhà đi con) nên có lúc nhầm lẫn giữa nhân vật và diễn viên. Vì thế nữ diễn viên trẻ không để những lời tiêu cực ảnh hưởng.

“Vì cuộc sống thay đổi quá nhiều, tôi chọn cách tìm đến những người bạn tốt, chia sẻ với gia đình khi mệt mỏi”, Bảo Hân nói. Cô mang ơn một người đã lắng nghe những vui, buồn và cả những điều xấu hổ nhất.

Bạo lực học đường xuất hiện từ lâu, nhưng ngày càng có những biểu hiện mới và phức tạp. Bảo Hân nhớ lại thời đi học rất hòa đồng, chơi với cả lớp cho đến một ngày một nhóm bạn muốn tẩy chay một bạn khác.

“Hân không muốn làm vậy vì thấy bạn ấy không làm gì sai, nhưng các bạn không chịu và nói sẽ tẩy chay mình luôn nếu không đồng ý. Hân cuối cùng chọn không chơi với bạn ấy nữa”, Bảo Hân kể.

Nhìn lại giai đoạn không có chính kiến, chưa đủ mạnh mẽ để chống lại những điều chưa đúng, Bảo Hân khuyên các bạn học sinh đừng sợ hãi nếu mình đúng, dám đứng lên bảo vệ bạn bè. “Mình mong rằng các bạn lắng nghe, thấu hiểu bạn bè mình nhiều hơn là trách móc. Ai cũng có những sai lầm”, Bảo Hân nói.

Quang Anh từng bị bạo lực trắng

Cả Quang Anh và Bảo Hân đều cởi mở trong cuộc giao lưu với học sinh tại Diễn đàn Điều em muốn nói. Nguyễn Thị Khánh Linh (trường THPT Lê Viết Thuật, TP. Vinh) gợi lại ký ức ám ảnh của Quang Anh khi vào vai Minh trong Hãy nói lời yêu. Minh bị áp lực thành tích học tập, không biết chia sẻ với ai nên chọn cách đau đớn nhất.

Ngày 17/5, tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, với sự đồng hành của Hội Đồng đội Trung ương, báo Tiền Phong phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn Điều em muốn nói lần thứ II với chủ đề: Phòng chống bạo lực học đường.