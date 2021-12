Báo Hàn: HLV Park Hang-seo phải chịu nhiều áp lực hơn đồng hương Shin Tae-yong

TPO - Tờ Mania Report của Hàn Quốc khẳng định HLV Park Hang-seo đang gặp nhiều khó khăn hơn so với HLV người đồng hương Shin Tae-yong tại AFF Cup 2020.

Truyền thông Hàn Quốc gần đây bám rất sát diễn biến AFF Cup 2020. Lý do là bởi ở giải đấu năm nay có sự xuất hiện của 2 vị HLV người Hàn Quốc, đó là HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam và HLV của ĐT Indonesia Shin Tae-yong - người từng dẫn dắt ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2018.

Mới đây, tờ Mania Report của Hàn Quốc có bài viết so sánh tâm thế của 2 vị HLV này khi chinh chiến tại AFF Cup 2020. Tờ này khẳng định HLV Park Hang-seo đang gặp nhiều khó khăn hơn so với HLV Shin Tae-yong do phải chịu áp lực từ nhiều phía.

“Sau chuỗi trận không thành công ở vòng loại thứ ba World Cup, đội tuyển Việt Nam chịu áp lực tâm lý rất lớn khi bước vào AFF Cup 2020. Mặt khác, lực lượng của HLV Park đã thay đổi khá nhiều so với kỳ AFF Cup trước đó do một số trụ cột dính chấn thương.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn đang là nhà đương kim vô địch. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch, đó sẽ là kỳ tích lịch sử. Tuy nhiên, chỉ cần không thắng một trận, HLV Park Hang-seo cũng đã bị chỉ trích rất nhiều", Mania Report viết.

Theo tờ báo của Hàn Quốc, trái ngược với người đồng hương Park Hang-seo, HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia lại đang rất thoải mái về tâm lý.

“Bóng đá Indonesia đang trên đà phát triển, HLV Shin Tae-yong được truyền thông trong nước hết lòng ủng hộ. Kể từ khi ông tiếp quản vị trí HLV trưởng, ĐT Indonesia từng bước thay da đổi thịt với dàn cầu thủ được trẻ hóa. Chiến thuật của Indonesia đã được cải thiện rõ ràng với lối chơi tấn công đa dạng, đầy tốc độ. Ngay cả khi họ không tiến sâu ở giải đấu năm nay, Liên đoàn bóng đá Indonesia và người hâm mộ vẫn sẽ hoàn toàn ủng hộ vị HLV người Hàn", Mania Report nhấn mạnh.

Mania Report đề cập tới việc HLV Park Hang-seo xuất hiện trên khán đài sân Bishan (Singapore) để theo dõi Indonesia thi đấu với Campuchia hôm 9/12. Tờ báo này cho rằng ông Park muốn trực tiếp xem tài cầm quân của HLV Shin Tae-yong, người đồng hương của mình. Bên cạnh đó, thầy Park cũng muốn có thêm thông tin về ĐT Campuchia, để có sự chuẩn bị tốt nhất về đấu pháp cho từng đối thủ nhằm hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng B.

Sau cùng tờ báo của Hàn Quốc dự đoán trừ khi có bất ngờ xảy ra, ĐT Việt Nam vẫn sẽ dẫn đầu bảng đấu, do thầy trò ông Park lúc này đang nhỉnh hơn cả Malaysia và Indonesia về thực lực lẫn kinh nghiệm.

Về ĐT Indonesia, dù không được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng họ có thể là “ngựa ô” của giải đấu năm nay. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong đã thể hiện một sức mạnh đáng gờm ở trận ra quân và được dự đoán sẽ cạnh tranh gay gắt với Malaysia cho vị trí nhì bảng.