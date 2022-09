Báo động rối loạn tình dục, căn bệnh cần được chữa trị sớm

TP - Thông tin từ Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), tỉ lệ rối loạn tình dục trong dân số chung rất cao, có tới 43% nữ giới và 31% nam giới mắc ít nhất một loại rối loạn tình dục.

Vốn có tiền sử khỏe mạnh, là người vui vẻ, hòa đồng nhưng thời gian gần đây, anh L.N.H. (24 tuổi, ở Quảng Bình) bỗng thay đổi tính cách. Anh hưng phấn, nói nhiều, hay trêu đùa các bạn nữ thái quá và lại cáu gắt vô cớ. Hành vi của H. ngày một rối loạn hơn, thậm chí anh còn đi lang thang nhiều ngày không rõ lí do, lười vệ sinh cá nhân và không ăn uống cùng gia đình. Gia đình đã đưa anh vào bệnh viện thăm khám.

Tại đây, khai thác tiền sử bệnh nhân cho thấy, H. có sử dụng chất kích thích MDMA, ketamine thường xuyên 1 năm nay (1 lần/tuần). Đặc biệt, nhiều năm nay, anh hay có suy nghĩ về tình dục, đòi hỏi tình dục cao đối với bạn gái, thường xuyên xem phim khiêu dâm. Khi ở một mình, bệnh nhân thường thủ dâm nhiều lần trong ngày. Những suy nghĩ và việc làm trên gây gián đoạn các hoạt động và công việc trong ngày của anh. Bạn gái hay phàn nàn về việc anh có nhu cầu tình dục quá cao, từ đó dẫn đến xích mích, chia tay.

Bác sĩ Bùi Văn Lợi, Phòng điều trị các rối loạn stress và sức khỏe tình dục (Viện Sức khỏe Tâm thần) thông tin thêm, bệnh nhân H. được chẩn đoán rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng đa chất MDMA, ketamine. Sau 1 tuần điều trị thuốc tiêm, anh L. đỡ hưng phấn, bớt cáu gắt, tuy nhiên vẫn ít giao tiếp, lười vệ sinh cá nhân. Bệnh nhân vẫn có những hành vi trêu đùa các bệnh nhân nữ cùng phòng, lấy nhiều lí do để có những hành vi đụng chạm không thích hợp, mặc dù các bệnh nhân nữ bày tỏ thái độ khó chịu, phản đối. Bên cạnh điều trị thuốc, bệnh nhân được kết hợp điều trị tâm lí cá nhân nhằm có thể nhận thức rõ ràng hơn về triệu chứng của mình. Việc điều trị này cũng giúp bệnh nhân cải thiện những sai lệch về tư duy cũng như hành vi liên quan đến tình dục.

Thông tin thêm về xu hướng tình dục quá mức (cuồng dâm), các bác sĩ cho biết từng tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân 20 tuổi là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học ở Hà Nội. Bệnh nhân cho biết nhu cầu tình dục của chị rất cao (3-5 lần/ngày) và thường xuyên thay đổi bạn tình. Tình trạng này kéo dài đã ảnh hưởng tới sức khoẻ, tâm lí và công việc của chị rất nhiều.

Căn bệnh cần được thăm khám, điều trị sớm

Bác sĩ, TS Nguyễn Thị Phương Mai, Phòng Điều trị Rối loạn stress và sức khỏe tình dục, cho biết thêm trước đây, nhiều người nghĩ rằng cuồng dâm là do suy đồi đạo đức, nhưng đây là biểu hiện của bệnh rối loạn tâm thần hay do biến đổi gene. “Cuồng dâm có thể xảy ra do tác dụng phụ của một số loại thuốc hoặc có thể là biểu hiện trong bệnh lí sa sút trí tuệ. Người mắc bệnh thường có một biểu hiện dai dẳng về việc không kiểm soát được các xung động hoặc thôi thúc tình dục dữ dội, dẫn đến hành vi tình dục lặp lại. Có trường hợp, bệnh nhân cố kiểm soát các hành vi nhưng không thành công, vẫn không giảm được và tiếp tục các hành vi lặp đi lặp lại đó”, bác sĩ Mai nói.

Các chuyên gia cảnh báo, cuồng dâm để lại nhiều hậu quả cho người bệnh. Về sinh lí, bệnh khiến ảnh hưởng sức khỏe thể chất bệnh nhân. Khi có hành vi tình dục quá mức người bệnh sẽ băn khoăn, đấu tranh tâm lí gây nên lo âu, trầm cảm. Do đó, nếu có các biểu hiện bất thường nêu trên, bệnh nhân cần tới các chuyên khoa tâm thần để được kiểm tra và thăm khám, điều trị kịp thời, tránh gây ảnh hưởng về mặt tâm lí, xã hội, tác động tới học tập, lao động và các mối quan hệ xã hội…

Các hành vi cuồng dâm được các bác sĩ và nhà trị liệu xem xét khác nhau như một loại rối loạn ám ảnh, một chứng nghiện, hoặc rối loạn xung động. Vì vậy, người bệnh hoặc người nhà người bệnh khi thấy có những biểu hiện trên thì không nên đánh giá đó là vấn đề suy đồi đạo đức hay phẩm giá con người mà hãy nhận thức đó là một bệnh. Từ đó, gạt bỏ những e ngại để đến những cơ sở chuyên khoa Tâm thần khám, tư vấn và điều trị càng sớm càng tốt.

Để xác định một người mắc chứng rối loạn hành vi tình dục cưỡng bức có thể dựa trên một số yếu tố sau: Hành vi tình dục lặp đi, lặp lại trở thành trọng tâm trong cuộc sống khiến người bệnh bỏ bê sức khỏe và chăm sóc cá nhân hoặc các sở thích, hoạt động trách nhiệm khác. Bản thân cá nhân đó có nhiều nỗ lực để kiểm soát hoặc giảm đáng kể hành vi tình dục lặp đi lặp lại nhưng không thành công.

Tình dục trở thành tâm điểm trong cuộc sống khiến nó có thể trở thành nguyên nhân của xung đột hôn nhân, ảnh hưởng đến tài chính hoặc pháp lí và tác động tiêu cực đến sức khỏe. Bên cạnh đó, bệnh còn có các đặc điểm sau: thủ dâm, sử dụng nội dung khiêu dâm, cybersex (quan hệ tình dục trên internet), quan hệ tình dục qua điện thoại và các dạng hành vi tình dục lặp đi lặp lại khác. Những người bị bệnh thường tham gia vào hành vi tình dục để đáp lại cảm giác lo lắng, buồn chán, cô đơn hoặc các trạng thái tình cảm tiêu cực khác.

Một điều đáng chú ý, cuồng dâm ở tuổi trưởng thành liên quan đến tỉ lệ cao các chấn thương thời thơ ấu gồm lạm dụng tình dục. Với phụ nữ, tỉ lệ lạm dụng và mức độ nghiêm trọng cao hơn. Thanh thiếu niên và người lớn bị bệnh thường rất hay gặp các rối loạn phát triển tâm thần, hành vi hoặc thần kinh, gồm rối loạn do sử dụng chất gây nghiện. Nó cũng có thể xuất hiện dưới dạng tác dụng phụ của thuốc, như các loại thuốc điều trị bệnh Parkinson.