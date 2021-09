Bão Côn Sơn bắt đầu quần thảo đất liền, mưa đỉnh điểm từ đêm nay

TPO - Bão Côn Sơn bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền trong sáng nay với mưa to khắp Thừa Thiên Huế - Bình Định, gió bắt đầu giật mạnh trên đất liền. Dự báo thời gian từ đêm nay đến hết ngày mai sẽ là đỉnh điểm của mưa lớn và gió giật mạnh.

Vào 10 giờ sáng nay 11/9, tâm bão Côn Sơn chỉ còn cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển khá chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 22 giờ tối nay (11/9), tâm bão ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Bão bắt đầu suy yếu với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (65-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ sáng mai (12/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão Côn Sơn, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4-5m, biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 13/9, trung tâm vùng áp thấp trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do hoàn lưu bão Côn Sơn rộng, lệch về phía Tây nên từ hôm nay đến ngày mai (12/9), vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7-8.

Cũng do ảnh hưởng của bão Côn Sơn, từ nay đến 13/9, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ ngày mai đến 14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt.

Từ nay đến 12/9, các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Bão Côn Sơn hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở vùng biển miền Trung của Philippines, mạnh lên thành bão vào chiều ngày 6/9 với đường đi và cường độ diễn biến phức tạp do tương tác với cơn bão mạnh Chanthu bên ngoài.

Sau bão Côn Sơn, trong tháng 9/2021, khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới (gồm bão hoặc áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên khu vực Biển Đông. Dự báo xa hơn, từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trong đó, đỉnh điểm của mùa mưa bão sẽ tập trung vào tháng 10 và tháng 11. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, các tỉnh miền Trung có thể đón mưa lớn dồn dập trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, kịch bản mưa lớn như năm 2020 ít có khả năng lặp lại.