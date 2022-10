Báo chí lan tỏa hình ảnh đẹp lực lượng CAND trong lòng nhân dân

TPO - Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đề nghị các cơ quan báo chí bên cạnh việc thông tin về các vụ án cần tuyên truyền sâu đậm hơn nữa về những chiến công, thành tích của lực lượng công an trong phòng, chống tội phạm; gương người tốt, việc tốt và lan tỏa hình ảnh đẹp lực lượng CAND.

Cung cấp kịp thời tài liệu xây dựng tác phẩm báo chí

Chiều 30/9 tại Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) đã chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng CAND.

Tham dự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các cục trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí.

Tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND trình cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài CAND nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng nhân dân, thời gian qua, Cục Truyền thông CAND đã phối hợp tuyên truyền có hiệu quả với các cơ quan báo chí ngoài CAND.

Đặc biệt là 12 cơ quan báo chí, trong đó nhiều cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, có lượng khán, thính giả, độc giả lớn gồm: Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình Quốc hội; Báo Lao động; Báo Tiền Phong; Báo Thanh niên; Báo Tuổi trẻ; Báo điện tử Dân trí; Báo điện tử Vnexpress; Báo điện tử Vietnamnet.

Với chức năng được giao, Cục Truyền thông CAND đã chủ động kết nối giữa các cơ quan báo chí ngoài CAND với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương nhằm cung cấp kịp thời tài liệu xây dựng tác phẩm báo chí và tổ chức nhiều buổi giao lưu trực tuyến làm sáng tỏ các vấn đề nóng được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn những vấn đề liên quan công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp chặt chẽ hơn nữa.

Thông tin kịp thời, đưa tin xác đáng

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh khẳng định, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm đến báo chí và sự phối hợp giữa Bộ Công an nói chung, Cục Truyền thông CAND nói riêng với các cơ quan báo chí ngày càng thắt chặt.

Ông Lê Quốc Minh cho rằng, "Ai cũng tò mò những câu chuyện giật gân, tuy nhiên không chỉ báo chí Cách mạng Việt Nam mà báo chí thế giới cũng đang có xu hướng cân bằng. Chúng tôi đang hướng về xu thế báo chí xây dựng. Có những việc cần trao đổi kịp thời để làm sao mình đưa tin một cách xác đáng, tránh ảnh hưởng một số cá nhân, vì thời buổi này "thông tin chậm một tý thì tin thất thiệt đã tận đẩu tận đâu", ông Minh nêu rõ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí cố gắng dành thời lượng, dung lượng lớn cho lực lượng CAND và công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), chuyển tải thông tin mang tính thời sự, đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí đi theo hướng xây dựng, nhìn vấn đề tiêu cực với tinh thần làm cho xã hội tốt hơn.

Ông Minh cũng hoan nghênh những ý tưởng, sáng kiến của các cơ quan báo chí và Cục Truyền thông CAND tại cuộc gặp mặt đồng thời mong muốn sự phối hợp tiếp tục được mở rộng, ngày càng thiết thực hơn và có chiến lược lâu dài...

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, thông tin là loại tài nguyên, "vũ khí" đặc biệt, mà hoạt động của lực lượng CAND sản xuất ra khối lượng tài nguyên lớn. Tuy nhiên, Cục Truyền thông CAND không thể khai thác hết, do đó mong tất cả các cơ quan báo chí cùng phối hợp khai thác hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ nền tảng chính trị, bảo vệ cuộc sống của nhân dân, đảm bảo ANTT cho sự phát triển của xã hội.

Phó Tổng Biên tập Báo Thanh niên Đặng Thị Phương Thảo khẳng định, Báo Thanh niên luôn xác định trách nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó công tác bảo đảm ANTT là trọng tâm, đồng thời đây cũng là lĩnh vực mà bạn đọc quan tâm.

"Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cử những phóng viên có kinh nghiệm, có đạo đức, bản lĩnh, xông pha đảm nhiệm lĩnh vực này", nữ Phó Tổng Biên tập chia sẻ, đồng thời kiến nghị Cục Truyền thông CAND tiếp tục duy trì cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức tập huấn cung cấp thông tin, các chuyến đi thực tế tại cơ sở; thiết lập kênh giải đáp pháp luật cho bạn đọc...

Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho rằng, Bộ Công an, các cục, vụ…, ngoài việc cung cấp thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, thông tin về các vụ án lớn, cần cung cấp thông tin có chiến lược, đặc biệt công tác xây dựng nền tảng chính trị.

Bên cạnh đó, nhà báo Phùng Công Sưởng đề nghị, lực lượng công an cần cung cấp thông tin, nhanh, chính xác để báo chí chủ động trên mặt thông tin, tránh việc đưa tin mập mờ tạo cơ hội cho các diễn đàn mạng xã hội suy diễn, bình luận không chính xác làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của tổ chức, cá nhân. Điển hình như vụ người đẹp có danh tiếng bán dâm ghi tắt tên T.H, T.T. vừa qua.

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong mong muốn thời gian tới các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền các đề án lớn của Bộ Công an; đồng thời tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc, tiêu cực về lực lượng CAND; lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND, để nhân dân hiểu, đồng hành cùng lực lượng CAND, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Cục Truyền thông CAND đã trao tặng Giấy khen cho 12 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng CAND.