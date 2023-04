Báo chí bị hạn chế tại phiên xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long

TPO - Sáng 19/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Hồng Hà , cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long cùng 27 bị can có liên quan. Đây là phiên tòa được mở công khai nhưng báo chí bị hạn chế vào tham dự, dù phóng viên đã liên hệ đăng ký tham dự đưa tin theo yêu cầu trước đó.

Ngày 19/4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty CP quản lý đường sông 3.

Trong vụ án trên, bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long, nguyên trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long bị truy tố về hai tội danh "Tham ô tài sản" và “Nhận hối lộ”.

Từ sáng sớm, nhiều người dân cùng phóng viên đại diện của các báo, tạp chí có mặt tại cổng TAND tỉnh Quảng Ninh để tham dự phiên tòa. Nhưng khu vực trên bị lực lượng chức năng phong tỏa cấm đường. Khi phóng viên Tiền Phong (PV) xuất trình thẻ nhà báo và đề nghị được vào bên trong tham dự phiên tòa thì bị từ chối với lý do không có trong danh sách.

Trước đó, ngày 17/4, phóng viên Tiền Phong đã có buổi làm việc trực tiếp với Chánh văn phòng TAND tỉnh Quảng Ninh đề nghị được tham dự phiên tòa. Vị đại diện này yêu cầu phải có giấy giới thiệu của tòa soạn mặc dù PV đã xuất trình thẻ nhà báo. Sau khi trình bày vì tòa soạn ở xa, việc xin giấy giới thiệu sẽ mất thời gian và đề nghị phía TAND tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện. Trong khi Luật Báo chí năm 2016 quy định rõ "Nhà báo được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo".

Chánh văn phòng TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu phải làm đơn gửi Chánh án TAND đề nghị tham dự phiên tòa kèm theo đó là phải công chứng, chứng thực thẻ nhà báo để nộp lại cho TAND tỉnh Quảng Ninh.

PV đã làm theo đúng yêu cầu của Chánh văn phòng TAND tỉnh Quảng Ninh và nộp toàn bộ giấy tờ, thủ tục trên vào lúc 10h trưa cùng ngày (17/4).

Đến chiều 18/4, PV nhận được cuộc gọi từ Chánh văn phòng TAND tỉnh Quảng Ninh thông báo là sẽ không được tham dự phiên tòa xét xử ông Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long vì lý do không được “sếp” phê duyệt.

Khi PV thắc mắc vì đây không phải là phiên tòa xử kín, cũng không mang yếu tố bí mật quốc gia mà đây là một vụ án kinh tế có liên quan đến quan chức cấp huyện và được người dân cũng như dư luận quan tâm tại sao lại không được tham dự? Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh cười trừ và trả lời: “Cái này chị không biết, em phải đi hỏi sếp chị. Mà em yên tâm, bọn chị cũng bắc loa ngồi ngoài đường vẫn nghe được”.

Đến sáng 19/4, ngày xét xử công khai vụ án trên, đoạn đường trước TAND tỉnh Quảng Ninh bị phong tỏa, chỉ những người có trong danh sách “kín” mới được vào bên trong phiên tòa.

Không chỉ có PV báo Tiền Phong mà hàng chục PV của các báo khác cũng gặp tình cảnh tương tự. Tất cả đều phải ngồi ngoài đường để “hóng” thông tin qua chiếc loa phóng thanh lúc tịt lúc rè phát ra từ bên trong sân của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Đây là trường hợp chưa từng có trong tiền lệ tại TAND tỉnh Quảng Ninh, việc hạn chế báo chí tác nghiệp tại một phiên tòa công khai là đi ngược lại Luật báo chí quy định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 14/5/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà (62 tuổi), cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong quá trình điều tra, ông Phạm Hồng Hà bị thay đổi tội danh từ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" thành tội danh "Tham ô tài sản" và "Nhận hối lộ".

