Bảo Anh thấy 'trầm cảm' khi đóng phim 'Ga-ra hạnh phúc'

Ga-ra hạnh phúc được đặt vào tay đạo diễn chuyên phim hình sự, trinh thám Bùi Quốc Việt. Theo lời đạo diễn Nguyễn Khải Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam (VFC) đây là chủ đích của VFC- luôn cố gắng làm mới cả đạo diễn lẫn dàn diễn viên. “Để đạo diễn làm thể loại quá quen thuộc dễ dẫn đến tình trạng đi vào vết xe đổ, khi đặt họ vào thể loại mới ta có thể nhìn thấy họ có năng lượng tích cực mới”, Khải Anh nói.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt được biết đến là đạo diễn trẻ chuyên dòng phim hình sự, trinh thám và chính luận như Đầm lầy bạc, Mặt nạ gương. Thử sức ở thể loại phim mới này mang đến cho anh nhiều thách thức. “Trong phim có những phân đoạn hài hước vui nhộn tôi phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng”, Bùi Quốc Việt nói.

Quỳnh Kool đảm nhận vai chính. Sơn Ca là cô gái gặp nhiều sóng gió: mẹ mất tích, bố nghiện bài bạc, sống cùng ông nội. Tuy nhiên cô là cô gái luôn lạc quan, theo ông học nghề sửa xe ô tô. Để vào vai diễn này, Quỳnh Kool thay đổi hoàn toàn hình tượng tiểu thư yểu điệu trước đó.

“Lần đầu đến casting, tôi bị từ chối vì nói “không hợp vai”. Khi nhận kịch bản tôi thấy nhân vật quá khác bản thân, đi casting với tâm lý xem mình sẽ làm được gì và tôi bị từ chối. Lần thứ hai casting, không hiểu sao trong tâm trí nghĩ mình sẽ được nhận vai”, Quỳnh Kool kể.

Tuy nỗ lực thay đổi từ ngoại hình như cắt tóc ngắn, mua quần áo giản dị rẻ tiền và chấp nhận "xấu" nhưng đôi khi ở bối cảnh quay, Quỳnh Kool vẫn bị đạo diễn “sửa lưng” và nhắc “điệu quá, điệu quá” rồi yêu cầu trở lại với nhân vật mạnh mẽ Sơn Ca.

Đóng cặp với Quỳnh Kool là diễn viên Bình An. Vai Quân trong Ga-ra hạnh phúc có ngoại hình điển trai nhưng luôn chông chênh giữa tốt-xấu. Vai này gợi nhắc vai diễn cặp kè “máy bay bà già” trong Những cô gái trong thành phố. Tuy nhiên Bình An nói, vai này khác hoàn toàn. Nếu vai trước đó do nhân vật ngu ngơ khù khờ thì vai này do chính bản thân nhân vật lại lựa chọn chủ động đi “lừa tình, lừa tiền” người ta.

Một số hình ảnh trích đoạn cho thấy Bình An trong phim chịu những cái tát đau điếng từ Quỳnh Kool. Quỳnh Kool bật mí có lần cô dùng hết sức bình sinh để tát Bình An khiến diễn viên quên luôn thoại. Nữ diễn viên cũng cho biết, hai người có rất nhiều cảnh hôn, họ diễn rất ăn ý.

Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu tiên đóng cảnh hôn của nữ diễn viên Diễm Hương. “Đây cũng là phim đầu tiên có những cảnh yêu đương với người khác giới. Do tôi đã có gia đình nên luôn tránh những cảnh này, tuy nhiên nhân vật Cẩm Khê này rất hay. “Khi đóng cảnh hôn với Bình An, tôi bị đạo diễn nói ‘hèn’. Cũng may Bình An rất có ‘kinh nghiệm’ khi đóng vai tình cảm”. Trong khi Diễm Hương là người bỏ tiền "bao nuôi" trai trẻ.

Diễn viên Bảo Anh lâu lắm mới có vai không phải công an trên phim. Anh nửa thật nửa đùa nói mình “trầm cảm” vì vai Khải. Khi được hỏi vì đâu nên nỗi, Bảo Anh tâm sự, vai của anh ít nói, trầm lắng nhưng khổ thay bên cạnh anh lại có “cây hài” do diễn viên Duy Hưng đảm nhận.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt tiết lộ, Duy Hưng đảm nhiệm vai trò tấu hài nhưng Bảo Anh không được phép cười. Đó là nỗi khổ của diễn viên. “Trên trường quay tôi luôn phải ngồi im một góc để giữ sự tập trung cao độ cho vai diễn. Lâu lắm rồi tôi mới được làm ‘người thường’ không phải vào vai công an, nhưng hóa ra làm người thường khó quá”, diễn viên Bảo Anh tâm sự.

Sau hai phim liên tiếp Mặt nạ gương, Lối nhỏ vào đời, diễn viên trẻ Ngọc Huyền hóa thân thành cô gái mang theo chấn thương tâm lý nặng nề-em gái của Khải (Bảo Anh). Nữ diễn viên cho biết, nhờ chuyên ngành học Khoa Tâm lý học trường ĐH Sư phạm Hà Nội nên khi nhận vai có những cơ sở nhất định khi vào vai. “Tuy nhiên lý thuyết và thực tế khác xa nhau”, Ngọc Huyền nói.

Ga-ra hạnh phúc là hành trình tìm thấy sự chân tình thông qua câu chuyện tình bạn, tình yêu, tình thân của Sơn Ca và những người bạn ở ga-ra ô tô. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Viết Liên, diễn viên Anh Tuấn...Phim lên sóng 21h40 tối thứ Hai tới thứ Tư hằng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 8/8.