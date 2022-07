Bảng giá trồng răng implant mới cập nhật 2022 tại nha khoa thẩm mỹ Bedental

Trồng răng implant hiện là phương pháp thẩm mỹ răng giả được ưa chuộng sử dụng trong thời gian gần đây. Là một trong những phương pháp trồng răng giả an toàn, hiệu quả bền vững những vấn đề nhiều khách hàng lo ngại nhất khi trồng răng implant chính là chi phí thực hiện. Vậy trồng răng implant hiện nay có giá bao nhiêu? Mời bạn cùng tham khảo trong bài viết sau đây nhé.

Thế nào là trồng răng implant?

Trồng răng implant hay còn được gọi là cắm răng implant hay cấy răng implant. Mặc dù phương pháp này đã xuất hiện từ lâu trên thế giới nhưng tại Việt Nam chỉ mới áp dụng trồng răng implant từ những năm 2000. Và nhanh chóng trở thành xu hướng trồng răng giả được nhiều người ưa chuộng.

Nha sĩ sẽ cắm trụ implant được làm từ Titanium vào xương hàm của bệnh nhân. Tác dụng là thay thế răng vĩnh viễn đã bị mất. Sau khi trụ implant tích hợp được với xương hàm. Cuối cùng các nha sĩ sẽ gắn Abutment và mão răng sứ.

Những ai nên trồng răng implant?

Trồng răng implant là kĩ thuật trồng răng giả ưu việt nhất hiện nay. Giúp cải thiện được tình trạng mất răng từ nhẹ cho đến nặng. Các trường hợp cần trồng răng implant như:

Mất một răng: Nhiều người nghĩ rằng, mất một răng không quá quan trọng, không cần phải trồng răng chi cho tốn kém. Tuy nhiên, nếu mất một răng mà không sớm khắc phục sẽ dễ khiến cho răng toàn hàm bị xô lệch.

Mất nhiều răng: Với trường hợp mất nhiều răng bạn sẽ khó có thể thực hiện trồng răng giả với các phương pháp thông thường. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể khắc phục được tình trạng mất nhiều răng.

Mất răng toàn hàm: Khi mất răng toàn hàm, tình trạng tiêu xương sẽ diễn ra nhanh hơn. Đến khi bạn không thể áp dụng các phương pháp thông thường nữa thì nên chọn phương pháp trồng răng implant để khôi phục lại tính thẩm mĩ cho hàm răng cũng như phục hồi chức năng cắn nhai ăn uống.

Vì sao nên trồng răng implant?

Trồng răng implant được mệnh danh là phương pháp trồng răng giả tiên tiến nhất hiện nay. Khắc phục được những khuyết điểm của phương pháp trồng răng giả khác. Có thể kể đến những ưu điểm vượt trội của phương pháp trồng răng implant như:

Phục hồi được chức năng nhai hoàn hảo. Khi trồng răng implant, bạn sẽ có cảm giác như đang dùng răng thật. Ngay cả với đồ ăn dai, cứng, răng implant vẫn đảm bảo nhai nghiền tốt.

Hiệu quả thẩm mỹ cao: Trụ răng implant chắc chắn, răng có màu sắc y như răng thật. Nếu nhìn bằng mắt thường sẽ khó phát hiện bạn trồng răng giả.

Tuổi thọ răng cao: Do răng được tích hợp hoàn toàn với xương hàm nên ổn định bên trong vĩnh viễn. Nếu được chăm sóc tốt, tuổi thọ của răng gần như là trọn đời với chủ sở hữu.

Ngăn chặn tình trạng tiêu xương. Trồng răng implant can thiệp vào cả xương hàm, đặt vào vị trí chân răng đã mất. Do đó quá trình tiêu xương sẽ không diễn ra nếu bạn trồng răng implant. Ngăn chặn tình trạng mặt lệch, lão hóa do mất răng, bảo vệ răng trên hàm không bị xô lệch do có răng bị mất.

Chi phí trồng răng implant bao nhiêu?

Giá trồng răng implant sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tình trạng răng miệng, loại trụ implant, số lượng răng cần trồng. Thông thường giá trồng răng implant là từ 13.000.000VNĐ – 30.000.000VNĐ tùy thuộc vào từng trụ implant.

Địa chỉ trồng răng implant uy tín

Bên cạnh việc tham khảo chi phí trồng răng implant, bạn cần chọn địa chỉ nha khoa trồng răng implant uy tín đảm bảo ca trồng răng implant an toàn, thành công. Hiện nay có rất nhiều nơi cung cấp dịch vụ trồng răng implant. Một trong những địa chỉ nha khoa uy tín được nhiều người tin cậy chính là Nha khoa Thẩm mỹ Bedental. Sau đây là bảng giá trồng răng implant tại Nha khoa Thẩm mỹ Bedental:

DANH MỤC XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG GIÁ THÀNH Giá Cấy Trồng implant - Dentium (Mỹ) (1 trụ) 18.000.000 Giá Cấy Trồng implant - Dentium Implant (Hàn quốc) (1 trụ) 15.000.000 Giá Cấy Trồng implant - Osstem (Hàn quốc) (1 trụ) 15.000.000 Giá Cấy Trồng implant - Tekka (Pháp) (1 trụ) 23.000.000 Giá Ghép xương phục vụ Cấy implant

(1đơn vị) 5.000.000 Giá Nâng xoang kín

(1đơn vị) 6.000.000 Giá Nâng xoang hở

(1đơn vị) 10.000.000

Nha khoa Thẩm mỹ Bedental sở hữu đội ngũ nha sĩ tay nghề cao. Cùng với sự trang bị máy móc, trang thiết bị hiện đại sẽ nâng cao chất lượng và độ an toàn khi thực hiện chăm sóc sức khỏe răng miệng cho khách hàng.

Tại Nha khoa Thẩm mỹ Bedental có nhiều trụ răng implant để bạn lựa chọn. Bảng giá trồng răng implant luôn được công khai niêm yết để khách hàng tham khảo. Đến đây, bệnh nhân sẽ được khám tổng quát, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân. Sau đó mới đưa ra quyết định có nên trồng răng implant không và trồng loại nào mới phù hợp.

Trên đây là những thông tin về phương pháp trồng răng implant. Hy vọng bài viết hữu ích và giúp bạn có thêm động lực để quyết định trồng răng implant. Chúc bạn luôn vui và nhiều sức khỏe!

