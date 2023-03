Bạn trẻ TPHCM cùng lãnh đạo bàn cách giải những bài toán lớn của thành phố

TPO - Ngày 23/3, Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ sinh viên tiêu biểu, với chủ đề “Khát vọng sinh viên thành phố Bác” nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Đây là dịp để các bạn trẻ bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đồng thời lắng nghe những định hướng, đặt hàng của lãnh đạo thành phố.

Muốn được "giải" những bài toán lớn của thành phố

Nêu ý kiến, bạn Võ Lập Phúc (sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM) cho rằng thời gian qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ của thành phố đã phù hợp với Nghị định 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Điều này được cụ thể hóa bằng Đề án 01 của Thành ủy TPHCM về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM, giai đoạn 2020 - 2035.

Theo Lập Phúc, nhắc đến môi trường làm việc công, nhiều bạn trẻ nghĩ ngay đây là môi trường khuôn khổ, quy tắc, khó thể hiện được bản sắc. "Vì vậy, giai đoạn tới em mong muốn có những hoạt động, cơ chế, chính sách để tái định hình tư duy của giới trẻ, giúp các bạn hiểu rằng môi trường làm việc nhà nước bên cạnh đề cao tính kỷ luật, tập thể, còn là môi trường để cá nhân sáng tạo, phát triển, thể hiện bản sắc của mình”, Lập Phúc bày tỏ.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết đã tiếp thu được nhiều ý kiến hay đối với công tác truyền thông ở khu vực nhà nước. Ở đó, không chỉ truyền thông về chính sách, về hoạt động mà còn cả môi trường, sự sáng tạo của cơ quan nhà nước. Ông Thắng cũng đồng tình với việc sinh viên cần tiếp cận với những bài toán lớn của thành phố, bởi sinh viên càng biết sớm các bài toán lớn này thì việc học tập và NCKH càng sát với thực tiễn.

Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM Nguyễn Thị Châu Anh cho biết có một số bạn sinh viên khối ngành công nghệ thông tin (IT) chọn ưu tiên tham gia các công việc hoặc dự án của các công ty tư nhân bởi ở đó các bạn được đặt ra những bài toán lớn, được ứng dụng kiến thức rất nhiều; trong khi đó các bạn chưa tiếp cận được những bài toán lớn của thành phố. “Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, thành phố có nhiều bài toán cần các bạn sinh viên IT giải. Do đó, chúng tôi mong trong thời gian tới thành phố chúng ta đề ra những giải pháp cụ thể để gắn đội ngũ này vào những bài toán lớn, đặc biệt là những bài toán có yếu tố công nghệ trong lĩnh vực hành chính công, để các bạn ứng dụng kiến thức của mình cũng như tạo được những giá trị cụ thể”, chị Châu Anh kiến nghị.

Cần cơ chế thông thoáng ở khu vực công

Bạn Phạm Đức Công (cựu sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM) bày tỏ băn khoăn việc vừa học, vừa tham gia công tác Đoàn – Hội sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả học tập và sẽ không đủ tiêu chuẩn điểm số để có thể tham gia làm việc ở khu vực công. Dù vậy, Công vẫn tham gia bởi chính quá trình này giúp phát triển bản thân, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết trong tim. “Tôi mong muốn thành phố có cơ chế thu hút nhân lực, đặc biệt là nguồn cán bộ Đoàn - Hội như một nguồn nhân lực mới góp phần xây dựng và phát triển thành phố, đất nước”, Đức Công đề đạt.

Thực tế trải nghiệm và trưởng thành từ diễn đàn “Nếu tôi là Chủ tịch Hội Sinh viên trường” trước đây, tại buổi đối thoại, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM Trương Văn An đề xuất thực hiện chương trình “Nếu tôi là Chủ tịch UBND TPHCM”. Theo anh An, sân chơi này sẽ giả lập các kỳ họp của UBND, HĐND thành phố và tuyển chọn những bạn sinh viên tiêu biểu làm đại biểu với những vai trò khác nhau dựa trên những nhu cầu và năng lực thực tế của các bạn. Sau đó sẽ đưa các bạn về cơ sở để đào tạo và tham gia công tác tại các sở ban ngành.

Công chức không thể là nhân vật showbiz

Lắng nghe những ý kiến, chia sẻ của thanh niên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho đây là những điều rất có ích và là hành trang để các bạn đi tiếp trong cuộc sống sắp tới.

Liên quan đến Đề án 01, ông Mãi nói lãnh đạo thành phố tiếp thu và có hướng triển khai các ý kiến của bạn trẻ về khối chính quyền nhằm giúp các cơ quan chính quyền mở ra không gian để sinh viên được tìm hiểu công việc, thực tập, thực hành và đóng góp.

Trả lời ý kiến của bạn trẻ về việc công chức có cần giữ khuôn mẫu như hiện nay hay cần sự đổi mới, sáng tạo nét riêng, ông Mãi ghi nhận ý tưởng này và cho rằng mức độ thể hiện cần nghiên cứu thêm, đảm bảo phù hợp với mỗi ngành nghề. Theo ông, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực công. "Chúng ta làm trong lĩnh vực công cần căn cứ theo quy trình, quy chế nhưng vẫn có không gian để đổi mới, sáng tạo. Dẫu vậy, công chức tất nhiên không phải là một nhân vật trong showbiz", ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng khẳng định thành phố rất quan tâm và có điều kiện để đào tạo trong nước theo chuẩn quốc tế; tạo điều kiện để công chức, viên chức, sinh viên được tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế để được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ.