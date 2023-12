Bạn trẻ Đà Nẵng 'tiếp thị' dự án khởi nghiệp đến doanh nghiệp

TPO - Các dự án, sản phẩm khởi nghiệp được tạo điều kiện để kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp tại Festival Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng năm 2023.

Ngày 16/12, Sở KH&CN phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Trao giải Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học TP. Đà Nẵng năm 2023.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đề tài NCKH, sản phẩm khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng được trưng bày, giới thiệu đến các chuyên gia, nhà khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Đây đều là các sản phẩm, dự án đều có tính ứng dụng cao, từng đạt được giải thưởng ở các cuộc thi cấp trường, cấp thành phố, cấp khu vực...

Trong đó, có nhiều sản phẩm, dự án thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham gia ngày hội như: SC Web - Giải pháp tự học Hóa hữu cơ hiệu quả; Thiết bị chẩn đoán và giám sát vị trí điểm rò rỉ trong hệ thống đường ống dẫn chất lỏng; Nước nấm Bào ngư lên men lactic; Bộ lọc nước đầu nguồn mini; Hệ thống vận chuyển rác thải không lộ thiên...

Mang đến Festival Hệ thống vận chuyển rác thải không lộ thiên, em Lê Tự Nguyên Khang (học sinh trường THPT Phan Châu Trinh) hào hứng giới thiệu về ý tưởng và giải đáp thắc mắc của những vị khách ghé thăm gian hàng.

"Đây cũng là cơ hội để em mang ý tưởng của mình đến gần hơn với mọi người, từ đó nhận được những góp ý, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện hệ thống. Tại Festival này, em cũng được gặp gỡ, kết nối với nhiều chuyên gia công nghệ, chuyên gia khởi nghiệp, các doanh nghiệp và nhận được những lời khuyên hữu ích", Khang nói.

Anh Lê Công Hùng - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cho hay, Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hoạt động thường niên, tạo sân chơi cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp.

"Đây là dịp để thúc đẩy các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn đoàn viên, thanh niên; tạo cơ hội để các start-up kết nối để các doanh nghiệp hỗ trợ các dự án phát triển và thương mại hóa sản phẩm", anh Hùng nói.

Cũng trong dịp này, Sở KH&CN trao giải Cuộc thi Sinh viên NCKH TP. Đà Nẵng năm 2023. Trải qua 2 vòng thi, 14 đề tài nghiên cứu của sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn đã được Hội đồng giám khảo Vòng chung kết Cuộc thi lựa chọn trao giải.

Theo đó, Đề tài “An investigation into conceptual metaphors of WATER in English and Vietnamese poetry” của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), và Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán sớm: phương pháp tiếp cận toàn diện từ chẩn đoán lâm sàng đến cận lâm sàng” của Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn xuất sắc đạt giải Nhất.

Theo ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở KH&CN TP. Đà Nẵng, điểm sáng nổi bật của cuộc thi năm nay là các đề tài được nghiên cứu đa dạng trên nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu học thuật cho đến ứng dụng vào thực tiễn đời sống.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cũng được tổ chức trong khuôn khổ Festival, thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ như: Tọa đàm với chủ đề “Vai trò khởi nghiệp của thế hệ trẻ cho khát vọng Việt Nam”, Vòng Chung kết và trao giải Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo/ Light up Your Creativity năm 2023...