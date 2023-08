Bản tin showbiz 11/8: Làm người nổi tiếng phải cười ngay cả khi đang tức giận?

TPO - Trả lời câu hỏi làm người nổi tiếng có khó chịu không, Trấn Thành thẳng thắn chia sẻ quan điểm và nhấn mạnh người nổi tiếng phải có trách nhiệm giữ hình ảnh của bản thân để không làm những điều không hay.

Tối 10/8, Trấn Thành có mặt trong đêm chung kết Siêu tài năng nhí mùa 4 với vai trò giám khảo khách mời. Tại đây, Trấn Thành nhận được câu hỏi của thí sinh nhí Tuấn Minh về việc anh có cảm thấy khó chịu khi trở thành người nổi tiếng và có nhiều người vây quanh. Điều Tuấn Minh thắc mắc đó chính là việc người nổi tiếng phải luôn vui vẻ, tươi cười ngay cả khi bực bội, tức giận.

Trấn Thành giải thích: "Thật ra người nổi tiếng cũng là con người, họ cũng có suy nghĩ giống mọi người. Nhưng người nổi tiếng khác người bình thường ở chỗ, họ luôn phải giữ hình ảnh của mình thật đẹp bởi vì họ được nhiều người yêu thương, mến mộ. Cho nên, khán giả sẽ có xu hướng làm theo những gì người nổi tiếng đang làm. Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm giữ hình ảnh của bản thân để không làm những điều không hay. Chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi chứ người nổi tiếng cũng phải biết giận, biết buồn nhưng họ tạm thời giấu nó vào trong để khán giả không thấy. Đó gọi là chuyên nghiệp, chứ người nổi tiếng không cần phải sống khác đi".

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023 kể tỉ mỉ vụ bị quấy rối tình dục

Lùm xùm quanh vụ việc bê bối ở phần thi kiểm tra nhân trắc học của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thêm nhiều tình tiết được báo chí quốc tế đăng tải, thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới.

Sáng 11/8, chuyên trang sắc đẹp Pageantry News International đăng tải đoạn video chương trình podcast có sự tham gia của một phụ nữ đeo mặt nạ có tên Lola - thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023. Trong chương trình, Lola đã kể lại quá trình tham gia phần kiểm tra nhân trắc học đang gây xôn xao dư luận của cuộc thi. (Đọc chi tiết)

Nam ca sĩ ở tù vì chi gần một tỷ đồng trốn nghĩa vụ quân sự

Theo Xports News, ngày 10/8, Phòng Hình sự số 7 của Tòa án Nam Seoul tuyên án 9 bị cáo vi phạm Đạo luật nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc. Không chỉ môi giới, giúp người nổi tiếng trốn nghĩa vụ. Tổ chức này còn tiếp tay vận động viên, con nhà giàu làm giả hồ sơ sức khỏe để được miễn nghĩa vụ quân sự.

Hiện, rapper Nafla và đại diện công ty quản lý chịu hình phạt một năm tù giam vì thủ đoạn tinh vi qua mặt cơ quan chức năng. (Đọc chi tiết)

Vua Charles phong con dâu làm Phó Chỉ huy Hạm đội không quân

Theo People, Điện Buckingham thay Vua Charles III thông báo bổ nhiệm chức vụ cho thành viên Hoàng gia, bao gồm Hoàng hậu Camilla, vợ chồng Thân vương William, Hoàng tử Edward, Nữ công tước xứ Edinburgh, Công chúa Anne, Hoàng tử Richard, Nữ công tước xứ Gloucester.

"Sau lễ đăng cơ, Nhà vua vui mừng thông báo bổ nhiệm quân sự cho thành viên đang làm việc trong hoàng gia. Điều này phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa Lực lượng Vũ trang và Hoàng gia dưới triều đại của Bệ hạ", Điện Buckingham thông báo. (Đọc chi tiết)

Tín hiệu cho thấy Jennie sắp rời BlackPink

Theo Koreaboo, bốn thành viên của BlackPink đều có lượng fan hùng hậu, số người theo dõi trên trang cá nhân đều lên đến vài chục triệu. Ngoài ra, họ rục rịch chuẩn bị sản phẩm âm nhạc, phát hành MV solo, dự án riêng, tự tìm hướng đi riêng trước khi kết thúc hợp đồng với YG.

Trong số đó, Jennie là người có khả năng tách nhóm lớn nhất khi danh tiếng của nữ ca sĩ hiện vượt tầm quốc tế, được The Weeknd mời đóng The Idol. Tham gia bộ phim gây tranh cãi, YG nói đây là quyết định của Jennie, công ty không can thiệp được. (Đọc chi tiết)