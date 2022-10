BẢN TIN HOA HẬU 17/10: 'Thùy Tiên giàu lắm'

TPO - Mr. Nawat - chủ tịch Miss Grand International - tiết lộ trong buổi tiệc tối việc Thùy Tiên rất giàu sau một năm đương nhiệm. Thùy Tiên cười và xua tay ngượng ngùng trước lời nói của ông Nawat.

Chủ tịch Miss Grand hé lộ tài sản của Thùy Tiên

Tối 15/10 đã diễn ra buổi dạ tiệc của cuộc thi Miss Grand International 2022. Tại sự kiện, Mr. Nawat - chủ tịch cuộc thi đã có những phát ngôn gây chú ý về Hoa hậu Thùy Tiên. “Tôi hy vọng hoa hậu mới có trải nghiệm như Tiên. Tiên hạnh phúc khi làm việc cùng chúng tôi. Tiên giàu lắm. Tiên làm đại diện cho rất nhiều nhãn hàng, điện thoại, laptop... tất cả. Tiên đã có nhà mới, Tiên sẽ có cái nhà thứ 2 cuối năm nay, xe mới nữa. Giàu lắm", ông Nawat nói.

Trước phát biểu của ông Nawat, Thùy Tiên xua tay và cười ngượng ngùng. Trước đó, hồi tháng 3 ông Nawat tiết lộ khoản thu nhập của Thùy Tiên sau 3 tháng đăng quang là 100 triệu Baht (khoảng 61 tỷ đồng). Tại những ngày đầu của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, ông Nawat tiếp tục tiết lộ cô đã kiếm về ít nhất 2-3 triệu USD (tương đương với 48-72 tỷ đồng) sau 10 tháng đương nhiệm. Về phía Thùy Tiên, cô không phản hồi trước thông tin này.

Thiên Ân cạnh tranh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

Ngày 16/10, ban tổ chức Miss Grand International đăng tải kết quả của cuộc bình chọn Country's Power of the Year. Theo đó, dẫn đầu nhóm 1 là Hoa hậu Thiên Ân, dẫn đầu nhóm 2 là Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Engfa Wahara. Hai người đẹp Việt Nam và Thái Lan cạnh tranh nhau ở vòng bình chọn cuối cùng để chọn ra người chiến thắng. Chủ nhân của danh hiệu Country's Power of the Year giành tấm vé vào thẳng top 20 trong đêm chung kết.

Bên cạnh đó, Thiên Ân cũng đang dẫn đầu bình chọn top 10 phần thi áo tắm - Best in Swimsuit do khán giả bình chọn. Ban giám khảo cũng chọn ra 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất để tham gia phần bình chọn này. Vòng 2 của cuộc bình chọn kéo dài tới 22h ngày 17/10 để tìm ra top 10. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 diễn ra ngày 25/10 tại Indonesia.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc về nước

Chiều 16/10, Hoa hậu Bảo Ngọc trở về Việt Nam chỉ sau một ngày đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô diện áo dài đỏ, đội vương miện, được fan chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ra sân bay đón Bảo Ngọc là bố mẹ cô cùng Hoa hậu Mai Phương và siêu mẫu Minh Triệu. Trong lần trở về Việt Nam, Bảo Ngọc tham gia một số hoạt động, lịch trình tại Việt Nam đồng thời có chuyến từ thiện ở miền Trung.

Rạng sáng 15/10, Bảo Ngọc đăng quang ngôi vị cao nhất trong chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022 ở Ai Cập. Cô trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này.

Lâm Thu Hồng giành ngôi Á hậu 4 tại The Miss Globe

Sáng 16/10 theo giờ Việt Nam đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2022 với chiến thắng thuộc về đại diện Dominica. Đại diện Việt Nam là người đẹp Lâm Thu Hồng giành ngôi Á hậu 4. Ngoài danh hiệu á hậu 4, Lâm Thu Hồng còn giành giải thưởng phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất (Best National Costume).

Lâm Thu Hồng sinh năm 1995, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Cô cao 1,73 m, số đo 3 vòng 88-59-92 cm. Trước khi tham gia Hoa hậu Hoàn cầu 2022, Lâm Thu Hồng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018.