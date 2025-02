Bản tin Hình sự: Xác minh vụ một nam giới lõa thể rơi từ tầng cao chung cư

TPO - TIN NÓNG ngày 20/2: Nữ hàng xóm thú nhận kế hoạch sát hại người giao thịt heo; Thủ đoạn dụ dỗ hàng loạt nhà đầu tư rút tiền tiết kiệm mua 'đồng năng lượng MPX'; Tạm giữ 3 đối tượng vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi ở Hà Nội...

Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981) vay tiền với lãi suất cao không có khả năng trả, nên đã lên kế hoạch sát hại ông Bùi Văn Thuận (SN 1951, cùng trú tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang) để cướp tài sản. Phương biết ông Thuận thường đeo nhiều trang sức và có thói quen rời nhà lúc 2 giờ sáng để đi giao thịt heo, chả cá cho khách, nên đã chuẩn bị sẵn một con dao và một cây búa rồi lái xe máy tìm ông Thuận. Gặp ông Thuận, Phương tiếp cận nói chuyện và dùng búa đánh vào đầu, cứa cổ nạn nhân rồi lấy 3 chiếc nhẫn trên tay. Sau khi gây án, Phương đẩy thi thể nạn nhân xuống sông.

Liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đồng năng lượng "MPX", Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 11 đối tượng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng cầm đầu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhằm lôi kéo được khách hàng, các đối tượng đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và tổ chức đào tạo họ để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cà phê, các hội nghị, hội thảo từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng "MPX". Tệp khách hàng mà chúng tiếp cận chủ yếu là người trung tuổi có tiền tiết kiệm... Quá trình dụ dỗ bị hại đầu tư các đối tượng còn tổ chức cho họ đi du lịch ở Dubai.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị nhóm đối tượng đánh hội đồng, bắt quỳ gối xin lỗi ở Hà Nội, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để xác minh, xử lý theo quy định. Trước đó, sau khi tiếp nhận tin trình báo của chị T. (trú ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) về việc ngày 15/2, con gái chị là cháu H. (SN 2008) bị các đối tượng đánh gây thương tích tại khu vực bờ sông Sét phường Thịnh Liệt và khu vực hồ điều hòa thuộc phường Yên Sở. Sau khi bị đánh, cháu H. được đi cấp cứu ở bệnh viện.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết một nam sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một tới cơ quan công an để trình báo về việc bị nhóm đối tượng giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc, nam sinh trình bày có bị nhóm người giả công an để gọi điện đe dọa, nói có liên quan đến đường dây “rửa tiền”. Về thông tin nhóm đối tượng đi xe ô tô biển xanh đi vào trường đòi đưa nam sinh về trụ sở công an để làm việc, đại diện Công an tỉnh Bình Dương khẳng định đây là lời nói không có căn cứ của nam sinh viên.

Ngày 20/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang xác minh làm rõ và truy tìm đối tượng phóng hỏa đốt cửa nhà dân trên địa bàn. Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị T. (79 tuổi, sống tại ngõ 96 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết thời điểm đối tượng phóng hoả cả gia đình bà đang ngủ, không ai biết chuyện gì xảy ra. "Sáng hôm sau con trai tôi đi làm thì phát hiện cửa bị cháy đen nhưng nghĩ là ai đó đốt vàng mã bị ám vào nên lấy nước rửa đi. Tuy nhiên, khi hàng xóm kiểm tra camera thì phát hiện có người phóng hỏa" - bà T. kể.

Tối 19/2, người dân ở chung cư Cityland Park Hills (phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM) nghe tiếng động lớn và phát hiện nam thanh niên bị thương, nằm ở mặt đất trong tình trạng không mặc quần áo. Ngay sau đó, người dân đã báo cho cơ quan chức năng và nam thanh niên được đưa đi cấp cứu. Theo người dân, nam thanh niên được cho là rơi từ khu vực căn hộ cho thuê ở tầng 4 chung cư. Tại căn hộ này còn có một số nam nữ khác có biểu hiện bất thường cũng được công an đưa về trụ sở lấy lời khai phục vụ việc điều tra, làm rõ.