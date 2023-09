Bản tin Hình sự: Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên khỏa thân nhảy xuống từ tầng 7

TPO - TIN NÓNG ngày 13/9: Tạm giữ tài xế xe chở rác gây tai nạn khiến học sinh lớp 1 tử vong; Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên khỏa thân nhảy xuống từ tầng 7; Tin mới vụ cháy chung cư mini Hà Nội khiến nhiều người thương vong...

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại số 37, ngách 29/70 Khương Hạ, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã khởi tố và bắt giam Trương Đức Thanh (SN 1996, Thái Bình) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Trước đó, Thanh nhận được số tiền gần 400 triệu đồng chuyển vào nhầm vào tài khoản của mình nhưng không trả lại mà còn chiếm đoạt.

Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã tạm giữ tài xế Hồ Minh Chí (38 tuổi) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra, ông Chí điều khiển xe chở rác vượt các xe cùng chiều không đảm bảo an toàn giao thông, gây ra vụ tai nạn khiến bé trai học lớp 1 tử vong.

Công an Bình Dương đã thông tin liên quan đến vụ phát hiện thi thể anh N.C.T (28 tuổi, Hà Nội) trong sân chung cư cao tầng ở phường Thuận Giao (TP Thuận An). Theo điều tra, bảo vệ của khu chung cư thấy nạn nhân leo qua lan can của tầng 7 sau đó cởi quần áo đang mặc trên người rồi nhảy xuống đất. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đã tạm giữ Vũ Văn An (SN 1990) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo điều tra, An và L.N.G (SN 2008) nảy sinh tình cảm nên hai gia đình tổ chức “bữa cơm ra mắt” cho An và G chung sống với nhau. Quá trình sống chung, mặc dù biết rõ G sinh năm 2008 (14 tuổi) nhưng An vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục với G nhiều lần khiến G mang thai.

Dự kiến ngày 25/9, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại 460 tỷ đồng tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Được biết, ở giai đoạn hai vụ án, 22 bị can bị cáo buộc trong quá trình xây dựng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đã không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu, thiết kế trộn, thi công; lúc nghiệm thu, họ không đo đạc đầy đủ và có những hạng mục được nghiệm thu dù vắng mặt đại diện Ban quản lý dự án.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hồng Vân (SN 1984) về danh tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Theo hồ sơ, Vân đã chỉ đạo 2 nhân viên dưới quyền sử dụng các phần mềm trên máy tính để làm giả 65 tài liệu của 30 trường hợp người nước ngoài.