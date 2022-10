Bản tin Hình sự: Tin mới vụ biệt thự của Hồ Ngọc Hà bị trộm khoắng nhiều tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 8/10: Bắt Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan; Mâu thuẫn tiền nuôi con, gã rể dùng dao đâm mẹ vợ tử vong; Tin mới vụ biệt thự của Hồ Ngọc Hà bị trộm khoắng tài sản...

Công an TP HCM đang điều tra xác minh làm rõ vụ trộm nhiều tài sản giá trị lớn tại căn biệt thự rộng hơn 300m2 nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Được biết, sáng 8/10, người thân của nữ ca sĩ phát hiện trong nhà đồ đạc xáo trộn, két sắt của nữ ca sĩ bị phá, toàn bộ tài sản bên trong không còn. Gia đình nữ ca sĩ cho biết, Hồ Ngọc Hà đang lưu diễn ở nước ngoài, đã được thông báo về vụ trộm. Do két sắt để tài sản riêng của ca sĩ, nên chưa thống kê chính xác được tổng giá trị bị mất.

Công an thành phố Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh thông tin vụ việc chủ nợ mạo danh người nhà học sinh gọi điện nhờ cô giáo đưa học sinh về nhà và điều xe cứu thương, gọi giao bình gas, đồ ăn... đến làm phiền giáo viên ở Trường tiểu học Đội Cấn 1 (TP Thái Nguyên). Thông tin ban đầu, những đối tượng này liên quan đến việc cho vay tiền qua app. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 – 2019. (Xem chi tiết)

Công an TP Đồng Hới vừa bắt giữ Trần Mạnh Cường (SN 1987) về hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Trước đó, công an thu giữ 22 túi nilon màu xanh bên trong chứa tổng cộng 5.518 viên ma túy loại Hồng phiến khi khám xét Cường. (Xem chi tiết)

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, những ngày qua, có nhiều thông tin không tích cực về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên mạng xã hội. NHNN cũng đã có thông tin kịp thời trên website NHNN để khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB; đồng thời cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB. (Xem chi tiết)

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định vụ cháy quán karaoke An Phú làm chết 32 người có phần lỗi trách nhiệm của người trực tiếp quản lý an toàn phòng cháy, chữa cháy. Từ đó, đã khởi tố hai cựu cán bộ công an về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)

Công an huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) vừa bắt giữ, khởi tố Hoàng Văn Hải (SN 2000), về hành vi giết người. Theo điều tra, Hải và vợ là chị Lò Thị T (SN 2001) ly thân do mâu thuẫn, con của cả hai do Hải nuôi dưỡng. Sau đó, Hải và gia đình bên vợ xảy ra cãi vã về việc đóng góp tiền nuôi con, vì thế Hải đã dùng dao đâm vào bụng mẹ vợ là bà Ma Thị Mỵ (SN 1976). Hậu quả, bà Mỵ tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) về tội giết người. Trước đó, Mạnh đang đi xe máy trên đường thì bị ô tô vượt mặt nên bực tức đuổi theo. Khi dừng, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Sau đó, Mạnh đã rút con dao thái lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y Thim Byă – nghệ nhân cồng chiêng nổi tiếng. Hậu quả, ông Byăm tử vong sau đó. (Xem chi tiết)