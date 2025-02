Bản tin Hình sự: Thanh tra xây dựng khai động cơ can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn

TPO - TIN NÓNG ngày 21/2: ‘Thích Giác Hiếu’ bị bắt vì chiếm đoạt tài sản của hơn 30 nhà chùa; Ông Trương Huy San sắp hầu tòa; Truy xét hai tài xế ô tô cầm hung khí ‘vờn’ nhau trên đường ở TPHCM...

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt giữ Võ Văn Thắng (SN 1984, ngụ tỉnh Long An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thắng từng sống trong chùa từ nhỏ, có hiểu biết về nhu cầu vật tư xây dựng của các nhà chùa. Lợi dụng điều này, Thắng mua sim rác, tạo tài khoản Zalo giả danh người tu hành, rồi kết bạn với các trụ trì, đề nghị hỗ trợ vật tư xây dựng như gỗ, sắt, gạch lát sân, chuông đồng, tượng Phật… Sau khi nhà chùa đồng ý, Thắng yêu cầu chuyển tiền vận chuyển, chặn liên lạc và chiếm đoạt. Thắng đã chiếm đoạt của khoảng 30 nhà chùa trên cả nước với số tiền trên 120 triệu đồng.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo có hành vi "thổi" giá đất đấu giá tại huyện Sóc Sơn lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cuối năm 2024. Phiên tòa được ngày 6/3 tới đây và được xét xử lưu động tại Hội trường UBND xã Quang Tiến (Sóc Sơn) nhằm cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung những hành vi vi phạm pháp luật tương tự. Theo cáo trạng, các đối tượng này bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá 36 thửa đất ở vòng thứ năm với giá cao bất thường từ 59.488.000 đồng/m2 đến 30.002.488.000 đồng/m2.

Do nghi ngờ chồng là ông T.V.T có quan hệ tình cảm với bà L.T.H nên bà Hoa (50 tuổi, trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà) cho con gái là Ly (24 tuổi), lắp thiết bị định vị trên xe máy của ông T. để theo dõi. Qua theo dõi định vị trên xe máy, bà Hoa biết ông T. thường xuyên đến 1 bãi đất trống phía sau nhà của bà H. nên bà Hoa kể chuyện cho bạn là bà D.H (59 tuổi) nghe và nhờ bà này đi bắt ghen. Thấy ông T. và bà H. đang ngồi nói chuyện với nhau nên bà Hoa cùng với hai người phụ nữ lao vào túm, giật tóc, lột quần áo, chửi bới và đổ nước mắm lên người bà H trước đám đông.

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Huy San (SN 1961, trú tại phường 14, Quận 3, TPHCM) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo quyết định, phiên sẽ mở ngày 27/2, HĐXX gồm một Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và hai Hội thẩm nhân dân. Một Kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao và một Kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; có một luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trương Huy San tại phiên tòa.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy xét 2 tài xế ô tô cầm dao, kiếm hăm dọa nhau khiến nhiều người hoảng sợ. Cơ quan chức năng xác định, sự việc xảy ra trên đường Gò Dưa (phường Tam Bình) vào rạng sáng cùng ngày. Thời điểm trên, 2 tài xế ô tô dừng giữa đường và một người cầm dao, người còn lại cầm kiếm chửi bới, hăm dọa nhau. Sau vài phút “vờn” nhau, cả 2 lên xe rời đi. Theo clip, tài xế cầm dao đi ô tô màu đen, biển số tỉnh Tiền Giang, tài xế còn lại đi ô tô màu đỏ, biển số màu vàng của tỉnh Bình Dương. Cả 2 tài xế đều cầm hung khí nên không ai dám căn ngăn.

VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Cty CP cao su Đắk Lắk. Trong đó có bị can Huỳnh Bảo Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở TPHCM), con trai ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nay là Cty CP cao su Đắk Lắk). Bị can Huỳnh Bảo Minh bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Số tiền mà bị can Minh có được từ tham ô, rửa tiền lên đến hơn 11 tỷ đồng.

Tối 20/1, tổ công tác của Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) làm nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bến Tre) lái xe máy vi phạm nồng độ cồn mức 0,51 mg/L khí thở. Ông Tùng không xuất trình được giấy tờ liên quan. Cùng lúc, ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1971, ngụ tỉnh Kiên Giang) lại gần tổ công tác, yêu cầu thả người vi phạm. Ông này đưa ra thẻ thanh tra xây dựng phường 12 (quận 5, TPHCM). Nhận thấy tình huống phức tạp, cán bộ tổ công tác lấy thẻ xem thông tin thì ông Liêm giật lại thẻ. Tại công an, ông Liêm khai do thấy tội người vi phạm nên đã can thiệp vào quá trình xử lý của CSGT và thừa nhận là sai quy định.