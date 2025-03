Bản tin Hình sự: Sáu đối tượng bị bắt vì chặn đường lấy 60 nghìn đồng của học sinh

TPO - Người phụ nữ đơn thân mất hơn 760 triệu đồng vì mong gặp ‘bạch mã hoàng tử’ trên mạng; Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 400 tỷ đồng; Bắt nhanh băng nhóm chặn đường học sinh cưỡng đoạt tài sản...

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị M. được mời vào nhóm Facebook câu lạc bộ Hẹn hò - Kết nối tình yêu. Sau khi vào nhóm, chị liên tục được quản lý nhóm nhắn tin trò chuyện, thuyết phục kết bạn với các thành viên khác để trò chuyện, “tìm hiểu” nhau. Sau khi quen bạn trai, người này hướng dẫn vào nhóm Telegram tham gia trò chơi “Quay thưởng tình yêu”. Người chơi tạm đóng 1 triệu đồng tiền phí, nếu trúng thưởng sẽ được gặp đối tượng mà chương trình giới thiệu trước đó và hoàn trả khoản tiền... Sau một hồi chị M. bị lừa tổng cộng 764 triệu đồng.

Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá được tổ chức với hệ thống phân cấp chặt chẽ. Cấp cao nhất là tài khoản Super Master (Siêu tổng) trên trang cá cược bóng đá “Bong88.com”, sở hữu 700.000 UT, tương đương 8,4 tỷ đồng. Dưới hệ thống này gồm 6 tài khoản Master (Tổng), 32 tài khoản Agent (Đại lý) và 131 tài khoản Member (Thành viên), tạo thành mạng lưới cá độ bóng đá trực tuyến quy mô lớn. Khi bị triệt phá, các đối tượng khai nhận đã giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.D.T (trú phường Văn Yên) do có bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên mạng xã hội Tiktok. T. vào mạng xã hội Tiktok và thấy bài viết của tài khoản “Hieu Vu Trung” liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó, có nhiều bình luận có sự so sánh về sự phát triển, điều kiện kinh tế xã hội giữa các địa phương. Trong quá trình tranh luận, T. đã bình luận một số nội dung khiếm nhã, "phân biệt địa phương", gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tại xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên xảy ra cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm 1 người chết, 1 người bị thương. 2 đối tượng tham gia gây án đã bỏ trốn. Tiếp nhận tin báo đối tượng trên trốn vào các tỉnh phía Nam, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai các biện pháp truy xét. Cảnh sát đã đón lõng, bắt giữ đối tượng khi trên đường thuê một ô tô chở lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để trốn. Danh tính đối tượng làm rõ là Đỗ Quốc Bảo (SN 1992, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), Trần Quang Lương (SN 1990, ở huyện Mỹ Hải, tỉnh Hưng Yên).

Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Thủy Biều (quận Thuận Hóa, TP Huế) bắt giữ nhóm 6 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản người đi đường. Nhóm đối tượng trên rủ nhau đi trấn lột tài sản của người đi đường. Khi đến trước số nhà 37 đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Biều, quận Thuận Hóa, TP Huế), nhóm đối tượng phát hiện em H.P (SN 2012, trú tại phường Thủy Bằng, quận Thuận Hóa, TP Huế) cả nhóm xông ra chặn đường đe dọa cưỡng đoạt số tiền 60 nghìn đồng. Sau đó nhóm đối tượng lấy tiền đi đổ xăng và tiêu xài.

Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM xác minh về đoạn clip có người mặc đồ giống doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ (người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam) tham gia ẩu đả tại quán cà phê ở địa bàn, lan truyền trên mạng xã hội. Công an đã lấy lời khai của các nhân chứng, nhân viên quán cà phê để lập hồ sơ vụ việc. Theo thông tin, một trong hai người ẩu đả trực tiếp không phải là doanh nhân nổi tiếng như trên mạng xã hội lan truyền.