Bản tin Hình sự: Phát hiện tổ hợp khách sạn - massage và karaoke sử dụng 'tiếng lóng' để bán dâm

“Đột kích” tổ hợp khách sạn - massage - karaoke Top Đỉnh Cao (Fortune), công an TP HCM bắt quả tang 3 nữ tiếp viên đang mua bán dâm với khách ở 2 phòng của quán. Các cô gái cho biết mình được quản lý của cơ sở là Dương Thị Bích Như (SN 1989, Kiên Giang) sắp xếp bán dâm cho khách. Công an xác định tổng quản lý “má mì” lập các group trên Zalo để liên lạc với các “má mì” cấp dưới. Các đối tượng cầm đầu dùng ký hiệu hay tiếng lóng “đi ăn” chỉ đạo nữ tiếp viên đi bán dâm, “bày” cho “má mì” cấp dưới, nữ tiếp viên đối phó với lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, như: giấu điện thoại, xóa ngay Zalo, không cung cấp tên quản lý, tự thỏa thuận đi mua bán dâm với khách…

Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ Hoàng Thị Thanh Xuân (48 tuổi) để điều tra về hành vi "Buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy". Được biết, CQĐT bắt quả tang Xuân đang tàng trữ 2.000 viên ma túy tổng hợp (hồng hiến). Khám xét nơi ở của “nữ quái” công an thu giữ thêm 600 viên ma túy tổng hợp. Tại CQĐT Thanh Xuân khai thường xuyên mua ma túy từ Nghệ An về bán cho các con nghiện và đối tượng mua bán lẻ ma tuý ở Hà Tĩnh. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Bình Phước đã hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Hoa Vận Khải (52 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Trưởng phòng Giá - Công sản, Sở Tài chính Bình Phước) và Nguyễn Văn Hiếu (43 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến các hợp đồng chuyển giao khoa học kĩ thuật năm 2013. (Xem chi tiết)

Theo TTCP, năm 2023, ngành thanh tra sẽ tăng cường công tác thanh tra, trong đó sẽ tập trung thanh tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến: Như các dự án theo hình thức BOT, BT; dự án hạ tầng giao thông; đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công; tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. (Xem chi tiết)

Thấy thiếu nữ 16 tuổi nhảy từ cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, công an phường Tân Uyên Hưng (Bình Dương) đã lập tức ứng cứu. Được biết, hiện, sức khoẻ của em H đã ổn định. (Xem chi tiết)

Công an huyện Châu Thành (Nghệ An) vừa bắt giữ Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2005), Nguyễn Phú Hào (SN 2005), Nguyễn Văn Kha (SN 2006) và Huỳnh Văn Thanh (SN 2005, An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này dùng dao, roi điện để khống chế, cướp hơn 8 triệu đồng của người đàn ông đi đường.