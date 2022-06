Bản tin Hình sự: Phát hiện thi thể hai chị em trong ngôi nhà bị cháy

TPO - TIN NÓNG ngày 16/6: Mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ nhận 'mưa dao' từ bạn trai; Mặc trang phục CSGT quay TikTok, nữ chủ tiệm tóc bị xử lý; Điều tra nghi vấn bé 2 tháng tuổi bị ném từ tầng 5 bệnh viện; Phát hiện thi thể hai chị em trong ngôi nhà bị cháy...

Rạng sáng 16/6, người dân thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, nghe tiếng bà Trần Thị Ngọc Vân (52 tuổi) kêu cứu trong căn nhà đang cháy. Phá cửa vào trong, họ phát hiện chồng bà Vân là Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi) bất tỉnh tại phòng khách, bên cạnh có chai thuốc trừ sâu. Lúc này phòng ngủ phía sau đang bị lửa bao trùm. Khi đám cháy được dập tắt, mọi người tìm thấy thi thể bà Vân và chị gái, toàn bộ vật dụng đều bị thiêu rụi. Hiện tại, ông Nhi đang được cấp cứu, chưa rõ tình trạng sức khỏe. Công an tỉnh Bình Phước đã làm việc với những người liên quan, khám nghiệm hiện trường để làm rõ sự việc.

Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang điều tra vụ việc bé trai 2 tháng tuổi tên H tử vong do rơi từ tầng 5 bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh). Theo thông tin ban đầu, sáng 14/6, bé H được cha mẹ đưa đến khám tại bệnh viện vừa nêu, sau đó, một số người ở bệnh viện phát hiện cháu bé này bị rơi từ tầng cao xuống đất nên đã tri hô, đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm giữ một người phụ nữ để điều tra nghi vấn bé trai bị ném từ tầng 5 bệnh viện. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", liên quan đến việc làm thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên, trong phiên tòa này, ông Bình cùng thuộc cấp là Nguyễn Thị Kim Xuyến có đơn xin xét xử vắng mặt và được HĐXX chấp thuận. (Xem chi tiết)

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán loại ma tuý ‘đông trùng’ số lượng lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 115 kg ma túy tổng hợp các loại, cùng nhiều tài liệu liên quan khác.Trước đó, ban chuyên án phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ. Điều hành đường dây là một đối tượng ở Campuchia, thông qua mạng xã hội chỉ đạo Trần Văn Hải (52 tuổi) và Nguyễn Thành Vinh (55 tuổi, TP HCM) phân phối cho các chân rết tiêu thụ trên địa bàn. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, Dương Văn Công (SN 1985) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị Nh (SN 1982), khiến nạn nhân tử vong sau đó. Sau khi gây án, Công đã đến cơ quan công an tự thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an tỉnh Thái Nguyên xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử lý T.D.H (SN 1989, trú tại Láng Thượng, Đống Đa) - chủ tiệm tóc về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân. Trước đó, H đăng tải clip mặc trang phục công an nhân dân trên mạng xã hội Tik Tok thu hút nhiều sự chú ý. (Xem chi tiết)

Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Dạ Thảo (45 tuổi), nguyên hiệu trưởng và kế toán Trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), về hành vi “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Thảo cùng đồng phạm chiếm đoạt khoảng 600 triệu đồng của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, thông qua việc mua hoá đơn, làm khống các chứng từ. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn Thành phố do Trương Ngọc Tính (SN 1991, quê Vĩnh Long, thường trú tại Quận 6) cầm đầu. Được biết, nhóm tín dụng đen này hoạt động bằng hình thức phát tờ rơi, đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo…) và nhắm đến nhóm người có thu nhập thấp (bán hàng rong, bán vé số, chạy xe ôm…). Nhóm này thực hiện chụp ảnh căn cước hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Số tiền cho vay dưới 10 triệu, lãi suất từ 30 - 40%/tháng. (Xem chi tiết)