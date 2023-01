Bản tin Hình sự: Phát hiện người tình chưa ly hôn, gã đàn ông tìm đến nhà trút 'mưa dao'

TPO - TIN NÓNG ngày 4/1: Khởi tố 5 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Giang; Tin mới vụ hai người gặp tai nạn thương vong khi bị truy đuổi ở Bình Dương; Tin lời hứa việc nhẹ lương cao, thiếu nữ bị bán vào 'động quỷ'; Phát hiện người tình chưa ly hôn, gã đàn ông làm điều dã man...

TAND TP HCM vừa tuyên mức án tử hình về tội Giết người đối với Quách Hào Quang (42 tuổi). Theo cáo trạng, Quang có quan hệ tình cảm với chị H. nhưng sau đó phát hiện người tình chưa ly hôn, vẫn đang sống chung với chồng nên nảy sinh ghen tức, thường tìm đến nhà chị này gây gổ. Sau đó, Quang nhiều lần gọi điện nhưng chị H. không nghe máy. Bực tức, anh ta giấu dao trong người, xông vào nhà người tình đòi nói chuyện nhưng bị chị này và chồng đẩy ra ngoài. Quang liền rút dao đâm đối phương nhiều nhát khiến họ bỏ chạy vào trong bếp. Chồng chị H. vớ con dao chống trả nhưng bị Quang giằng lại, tiếp tục truy đuổi rồi chém nhiều nhát khiến các nạn nhân gục tại chỗ và tử vong.

Liên quan đến vụ công ty AIC thông thầu, gây thiệt hại 152 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Sau 15 ngày xét xử và nghị án, trưa 4/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành 30 năm tù. Các bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) bị phạt 11 năm tù; Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) lĩnh 9 năm tù cùng tội “Nhận hối lộ”. (Xem chi tiết)

Ngày 4/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, đăng kiểm viên ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D, để điều tra, làm rõ hành vi nhận hối lộ. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương vừa bắt giữ Trần Vũ Đạt (19 tuổi, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, do có mâu thuẫn nên nhóm Đạt đuổi theo Nguyễn Hoàng L (23 tuổi) khi L và một người bạn đang di chuyển bằng xe máy. Sau đó, xe máy của L bất ngờ lao lên vỉa hè và tông vào gốc cây xanh. Vụ việc khiến L tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên đi cùng bị thương. Nhóm của Đạt không biết chuyện nên lao tới hành hung nạn nhân. (Xem chi tiết)

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Dương (SN 2005), Châu Thanh Kiệt (SN 2004), Võ Thị Diệu Em (SN 1997), Mai Tuấn Vỹ (SN 1996, cùng quê An Giang); Phan Vĩ Thái (SN 2005, Tiền Giang) và Trịnh Quang Nam (SN 1990, quê Bình Dương), để điều tra làm rõ hành vi "Mua bán người" và "Giữ người trái pháp luật". Trước đó, nhóm này đăng tin tuyển nhân viên làm việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội và em P.T.P.T (SN 2006, TP HCM) liên hệ để xin làm. Sau đó, nhóm này chở em T đến một nhà nghỉ để giam lỏng rồi bán cho chủ quán cà phê với giá 12 triệu đồng. Thời gian sau, em T bị đưa đến quán cà phê khác và bị ép bán dâm. (Xem chi tiết)

Đêm 3/1, Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) tiếp nhận tin báo có vụ cháy tại căn nhà trọ trên địa bàn nên khẩn trương đến hiện trường. Quá trình điều tra, công an xác định, đêm 3/1, sau khi đi nhậu về, T. và vợ xảy ra mâu thuẫn tại căn nhà trọ nói trên. Tức giận, T đạp đổ xe máy, dùng bật lửa đốt xe. Ngọn lửa bùng phát rồi cháy lan ra nhiều vật dụng trong nhà trọ. Hậu quả, T bị bỏng nhẹ, 2 tủ lạnh và một số hàng hóa ở nhà bị bị hư hỏng (thiệt hại khoảng 42 triệu đồng). (Xem chi tiết)