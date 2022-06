Bản tin Hình sự: Người cha trầm cảm sát hại con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử

TPO - TIN NÓNG ngày 14/6: Bắt tạm giam kẻ bạo hành bé trai 18 tháng tuổi đến tử vong; Thiếu nữ 'mất tích' khi vào TP HCM xin việc đang ở Campuchia, có người đòi tiền chuộc?; Trước phiên phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Chung gửi đơn giải trình hơn 100 trang từ trại giam; Bố sát hại con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử trong phòng ngủ vì trầm cảm...

Công an TP Thủ Đức (TP HCM) vừa hoàn tất công tác điều tra bàn giao thi thể anh Đ.M.T (SN 1989, quê quán Hà Nội) và con trai 5 tuổi cho gia đình về mai táng. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do anh T trầm cảm, sát hại con trai rồi tự tử. Trước đó, anh T ôm con trai vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Sau đó, mẹ vợ của T thấy nước chảy tràn từ phòng ngủ ra ngoài nên đập cửa gọi nhưng không thấy T trả lời. Sinh nghi, mẹ vợ T nhờ hàng xóm và bảo vệ phá cửa kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện T tử vong trong tư thế treo cổ, bé trai bất tỉnh trên giường ngủ. Được biết, tổ công tác phát hiện một bức thư tuyệt mệnh mà T để lại với nội dung “Đừng cứu anh, đừng gọi xe cứu thương!”.

Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Quang Đường (SN 1976, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Mê) và ông Hoàng Anh Quang (SN 1980, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Bắc Mê) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo điều tra, hai bị can vừa nêu đã không làm tròn nhiệm vụ được giao, để lâm tặc khai thác 140 cây gỗ Nghiến có giá trị trên 7 tỷ đồng trong thời gian dài. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ việc bé trai 18 tháng tuổi ở Long An tử vong bất thường, công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, bé P sống cùng mẹ tên L.D.T.H sau khi bố mẹ ly hôn, sau đó chị H đưa con đến sinh sống như vợ chồng với Ninh và xảy ra vụ việc đau lòng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Thu Ngọc (SN 2006, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) “mất tích” sau khi rời quê vào TP HCM xin việc, mới đây, người nhà thiếu nữ cho biết, có người phụ nữ liên tục gọi điện đến gia đình, đòi tiền chuộc 70 triệu đồng nếu muốn nhận lại người, nhưng khi gọi lại thì không liên lạc được. Theo cha thiếu nữ, cách đây khoảng 2 tháng, Ngọc được một người lạ trên mạng rủ vào TP HCM làm việc với mức lương rất cao. Người này còn gửi tiền, đồ dùng cá nhân cho Ngọc để tạo lòng tin. (Xem chi tiết)

Dự kiến ngày 6/7, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử ông Trần Đức Trung (61 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) cùng 4 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là nhóm bị can lợi dụng các chương trình “Trái tim Việt Nam” và “Liên kết ba miền” để chiếm đoạt tiền của hơn 1.000 người trên khắp cả nước. (Xem chi tiết)

Sáng 12/6, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cùng lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 5 tàu hút cát trái phép trên lòng sông Mã, đoạn qua địa phận thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định. Theo kết quả xác minh ban đầu, trên 5 thuyền có tổng số 14 thuyền viên, trong đó có 4 đối tượng đã có tiền sự về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. (Xem chi tiết)

Ngày 20/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) trong vụ án mua bán chế phẩm Redoxy-3C xử lý ô nhiễm nước sông hồ. Ngoài đơn kháng cáo cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên mình phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là không đúng, ông Nguyễn Đức Chung cũng đã gửi nội dung giải trình hơn 100 trang từ trại giam tới tòa án cấp cao, giải thích việc mua chế phẩm Redoxy-3C để xử lý nước sông, hồ là có lợi nhuận và không gây thiệt hại đến ngân sách. (Xem chi tiết)

Liên quan đến đoạn clip 4 phút ghi lại cảnh nhóm người đánh hội đồng cô gái tên Nguyễn Phước Thanh Hà (SN 2007), Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, Hà bị vây đánh hội đồng vì mang chuyện bị mất tiền khi về quê của một người trong nhóm chơi để kể cho nhiều người nghe. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc công an TP HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn, được biết, dưới sự điều hành của Phạm Ngọc Bích, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Amtex Pharma (Công ty Amtex Pharma) và em trai là Phạm Bích Ngọc, các đối tượng trong đường dây đã tiến hành sản xuất nhiều loại tân dược giả, trong đó có loại thuốc tân dược giả Neo-Codion, thu lợi bất chính số tiền lớn. (Xem chi tiết)