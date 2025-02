Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn tình cảm, cô gái bị bạn trai đánh đến ngất xỉu

TPO - TIN NÓNG ngày 16/2: Dựng chuyện bị bắt cóc để tống tiền vợ hờ; Công an triệu tập hai quản trị viên các nhóm Zalo ‘báo chốt’; 24 kẻ sử dụng ứng dụng 'Tình yêu' để lừa đảo 500 tỷ đồng sa lưới

Nguyễn Hoàng Việt (45 tuổi, trú phường 5, TP Vũng Tàu) hành nghề chạy xe ôm trên địa bàn phường 5. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt dựng chuyện bản thân bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tiền từ bà T.T.N (43 tuổi, sống với Việt như vợ chồng). Cụ thể, sau khi chở khách, Việt chạy vào khu vực rừng cao su rồi gọi điện về cho bà N. khóc lóc, nói mình bị trói, đánh đập và yêu cầu chuyển 60 triệu đồng để được trả tự do. Lo sợ chồng "hờ" gặp nguy hiểm, bà N. đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản do ông Việt cung cấp và đến cơ quan công an trình báo.

Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và tiến hành đấu tranh xử lý đối với 3 hội nhóm Zalo thực hiện hoạt động "báo chốt" lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Trước những hoạt động của nhóm Zalo trên làm ảnh hưởng đến hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng An ninh nội địa tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, xác định chủ các tài khoản là quản trị viên của nhóm “ATGT PHÚ THỌ”. Cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với 2 quản trị viên các nhóm Zalo này.

Thông tin từ Bộ Công an, qua sàng lọc, cơ quan công an đã tạm giam 24 đối tượng để làm rõ hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là những đối tượng trong số 177 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp vừa được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về Việt Nam vào ngày 6/2 vừa qua. Những đối tượng lừa đảo này đã sử dụng ứng dụng có tên “Tình yêu” kết hợp với việc mua đường link dẫn đến website “Casino Bay Sands” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng công an xác định có 5 trong số 20 tài khoản lừa đảo có tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội Chùa Tiên tổ chức ngày 18 tháng Giêng Ất Tỵ thuộc phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, công an phát hiện Vũ Hồng Vinh (SN 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình) mở một gian hàng ném phi tiêu ăn tiền tại khu vực này. Vinh thông báo thể lệ, khách đặt tiền vào ô có chứa chữ số trên bảng đặt, sau đó ném phi tiêu vào bảng số đối diện. Nếu ném trúng vào con số tương ứng với ô trên bảng đặt tiền trước đó thì Vinh sẽ trả cho khách số tiền bằng đúng số tiền khách đã đặt cược, nếu không trúng sẽ mất tiền. Tất cả đều đưa tiền mặt trực tiếp.

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản hơn 1,7 tấn nguyên liệu may mặc là lông vũ, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (địa chỉ tại phường Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Trước đó, ngày 4/2, Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam trình báo vụ việc mất trộm tài sản là 114 bao lông vũ, có tổng trọng lượng hơn 1,7 tấn. Ngay sau đó, Công an thành phố Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản trên.

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố Trần Minh Hoàng (SN 1990, ngụ TP Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích". Chị N. (trú tại TPHCM) làm cùng công ty với Hoàng và hai người nảy sinh tình cảm. Hoàng cho chị N. biết từng sống thử với một phụ nữ nhưng không đăng ký kết hôn và hai người đã chia tay. Tuy nhiên, khi chị N. phát hiện Hoàng còn qua lại với người phụ nữ đã hẹn nhau ra quán cà phê nói chuyện và chấm dứt mối quan hệ. Tại quán cà phê, do bị xúc phạm nên chị N. tạt ly nước vào mặt Hoàng và bị đối tượng này tấn công dẫn đến ngất xỉu.