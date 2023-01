Bản tin Hình sự: Gửi video 'nóng' cho cả họ người yêu cũ vì tức

TPO - TIN NÓNG ngày 7/1: Một giám đốc công ty xây dựng bị bắt vì sản xuất hàng giả; Gửi video 'nóng' cho cả họ hàng người yêu cũ vì tức; Một cảnh sát bị đâm tử vong sau va chạm giao thông trên đường đi làm về...

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tạm giữ Tạ Tấn Cường (33 tuổi) về hành vi Làm nhục người khác. Theo điều tra, do bực tức người yêu cũ, Cường chiếm dụng Gmail và Facebook của bạn gái cũ, dùng sim rác tạo tài khoản Zalo mang tên cô gái. Từ những tài khoản này, anh ta gửi các video nhạy cảm của hai người lúc còn yêu nhau cho nhiều bạn bè, gia đình của cô gái.

Theo TTCP, năm 2022 có trên 54.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được chuyển đổi vị trí công tác. Trong tổng số 430.000 người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập có 10.662 người được xác minh tài sản, thu nhập song chỉ có 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực, 39 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 36 người. (Xem chi tiết)

Trên đường từ cơ quan về nhà, anh L.T.D (34 tuổi, cán bộ công an) xảy ra va chạm với một xe máy khác (trên xe có hai nam thanh niên) và xảy ra cự cãi. Sau đó, một trong hai người nêu trên (chưa rõ lai lịch, có biểu hiện say xỉn) đã dùng dao đâm anh D, khiến nạn nhân tử vong sau đó. Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an TP Pleiku (Gia Lai) đang điều tra đường dây vận chuyển ma túy qua chuyển phát nhanh từ TP HCM về Gia Lai. Tại CQĐT, nghi phạm Đỗ Tuấn Hoàng Thịnh (29 tuổi) đã chuyển khoản 106 triệu đồng cho một người ở TP HCM để mua 248 gram ma túy, qua dịch vụ chuyển phát nhanh, để tổ chức “tiệc” ma túy cùng 6 người khác. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Lương Biên Cương (SN 1984) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lương Gia Phát. Theo điều tra, Cương đã chỉ đạo sản xuất số lượng lớn keo dán công nghiệp giả dùng trong xây dựng, để bán qua mạng. (Xem chi tiết)

Viện KSND Nghệ An cho biết từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, Chi cục trưởng và hai cán bộ hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã đưa cho các cán bộ hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn hơn 2 tỷ đồng để thực hiện thủ tục thông quan cho hơn 5.000 lượt ô tô chở quặng quá tải tại cửa khẩu này trái quy định.(Xem chi tiết)

Trong năm 2002, các cơ quan chức năng đã tiến hành 1.141 cuộc thanh tra về lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, qua đó phát hiện 1.887 đơn vị có vi phạm với số tiền trên 581 tỷ đồng, 5.487 ha đất. Ngành thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 44 vụ, 78 đối tượng. Bên cạnh đó, ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 8 vụ, 2 đối tượng. Ở lĩnh vực tài chính, ngân sách, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 60 vụ, 100 đối tượng. (Xem chi tiết)