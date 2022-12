Bản tin Hình sự: Điều tra vụ chú rể nguy kịch trước giờ hôn lễ, xe máy bị thiêu rụi

TPO - TIN NÓNG ngày 25/12: Phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy ‘đội lốt’ quà biếu tặng; Luật sư được chỉ định bào chữa cho cựu Chủ tịch AIC nói gì tại tòa?; Công an điều tra vụ chú rể nguy kịch trước giờ làm hôn lễ, xe máy bị thiêu rụi...

Nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sonic biển số tỉnh An Giang, lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khi đến địa phận phường An Phú (TP Thuận An), đoạn giao với đường Chu Văn An thì xảy ra va chạm với xe container đang rẽ qua đường. Hậu quả, xe máy bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi trên đường chỉ sau vài phút. Nam thanh niên bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, nạn nhân sẽ tổ chức lễ cưới nhưng không may gặp nạn. (Xem chi tiết)

Tại vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, luật sư Dương Văn Nghị (được chỉ định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC - bị xét xử vắng mặt) cho rằng, các chứng cứ buộc tội chưa thể hiện rõ vai trò của bà Nhàn trong việc gian lận đấu thầu và bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét nhân thân, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hoặc tách hồ sơ vụ án để tạm đình chỉ truy tố với các bị cáo vắng mặt. (Xem chi tiết)

Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang tạm giữ 6 đối tượng tham gia "đánh bạc" tại một cửa hàng tạp hóa. Trong số các con bạc, đối tượng Vũ Đức Vinh là Bí thư Chi bộ, Trạm trưởng trạm y tế xã Vinh Quang. (Xem chi tiết)

Kiểm tra quán Bar Paradise, Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện gần 300 người đang lắc lư trong tiếng nhạc. Thấy có công an, nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị lực lượng bắt giữ sau đó. Lực lượng công an đã đưa 277 người (nam - nữ) và 23 nhân viên quán bar về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 139 người dương tính với chất ma túy tổng hợp, chủ yếu là thuốc lắc (MDMA) và ma túy đá (Methaphetamine). (Xem chi tiết)

Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2022, tình hình tội phạm ma túy, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới diễn ra phức tạp có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, số lượng. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ trên 1 tấn ma túy các loại, và 270 đối tượng trong các đường dây liên quan. Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng kẽ hở trong quy định về gửi hàng quà biếu, quà tặng để vận chuyển trái phép các chất ma túy như: các loại tân dược có chứa chất gây nghiện, hướng thần, cần sa và ma túy tổng hợp… từ Việt Nam đi các nước Châu Âu, Mỹ… và ngược lại. (Xem chi tiết)

Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và UBND huyện Thuận Châu biểu dương và trao thưởng cho các đơn vị tham gia chuyên án bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1977, Vĩnh Phúc) vận chuyển ma túy, bỏ chạy và dùng súng chống trả lực lượng công an. Trước đó, khi công an yêu cầu dừng xe, đối tượng Long đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy, sử dụng vũ khí nóng bắn về phía tổ công tác, sau đó cướp 1 xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát. (Xem chi tiết)