Bản tin Hình sự: Điều tra vụ bé 5 tháng tuổi tử vong ở nhà 'giáo viên mầm non'

TPO - TIN NÓNG ngày 17/2: Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng không kháng cáo; Viện KSND hai cấp tỉnh Phú Yên để xảy ra một số thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ; Đề nghị truy tố nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc...

Do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc và tình cảm nên Đặng Văn Thêm (38 tuổi, trú thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) nảy sinh ý định cưa hạ vườn cà phê, hồ tiêu của chị Giang Phương Thanh (tạm trú thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai). Được biết, ông Thêm là anh rể họ của chị Thanh. Tổng số thiệt hại gồm 35 cây cà phê, 4 cây sầu riêng, 200 cây tiêu đang cho thu hoạch bị kẻ gian chặt, cưa phá hết. Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Thêm về hành vi hủy hoại tài sản.

Một tháng sau phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Nho Định, SN 1983, cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ. Trong đơn, bị cáo Định đề nghị Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hiện hết hạn kháng cáo 15 ngày theo luật định, song tòa chưa nhận được đơn kháng cáo của ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng các bị cáo còn lại.

Vừa qua, Chánh thanh tra Viện KSND Tối cao Mai Thị Nam, làm Trưởng đoàn thanh tra đã công bố kết luận thanh tra số 15/KL-VKSTC của Viện trưởng Viện KSND Tối cao kết luận thanh tra theo kế hoạch tại Viện KSND tỉnh Phú Yên. Theo kết luận, trong thời kỳ thanh tra, Viện KSND hai cấp tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả trong công tác. Tuy nhiên, vẫn còn để xảy ra một số tồn tại, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ. Kết luận thanh tra yêu cầu Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên thực hiện nghiêm túc theo nội dung kết luận thanh tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2021 - 2022 tại Phú Quốc. Dù biết rõ các thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, ông Lê Văn Mót – nguyên Trưởng Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn nhận làm thủ tục, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã xác định, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Lê Văn Mót - nguyên Trưởng Công an TP. Phú Quốc, và Nguyễn Thị Hằng (đồng phạm) là những đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Bà L. (SN 1958, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại giới thiệu là nhân viên điện lực yêu cầu bà thanh toán hóa đơn tiền điện hàng tháng nếu không sẽ bị cắt điện. Đối tượng hướng dẫn bà tải app EVN để truy cập và đóng tiền điện. Sau khi truy cập, tài khoản của bà đã bị trừ số tiền 10.000.000 đồng. Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên, không thanh toán tiền điện vào tài khoản ngân hàng hoặc đường link lạ, tài khoản cá nhân khi chưa được xác minh.

Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ án "Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản", xảy ra tại cổng Kim Tiên. Chủ mưu, cầm đầu vụ án được xác định là Phan Văn Triết (SN 1984, trú tại TP. Long Xuyên, An Giang). Triết cùng đồng bọn đến khu vực chùa Kim Tiên để thực hiện hành vi móc túi, cướp giật tài sản. Khi phát hiện ông Nguyễn Phú Cường tới chùa có đeo sợi dây chuyền vàng lớn trên cổ, nhóm này đã tạo tình huống xô đẩy để giật tài sản.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia. Cơ quan điều tra xác định, đường dây tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc đứng đầu, hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Chúng đã lợi dụng chính những người Việt để thực hiện hành vi lừa đảo, với chiêu thức hứa hẹn hoa hồng hấp dẫn từ các hoạt động lừa đảo.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của bé gái 5 tháng tuổi tại cơ sở trông trẻ trên địa bàn. Theo đó, chị H. (trú tại phường Giang Biên) truy cập hội nhóm nhận trông giữ trẻ để tìm người trông giúp trên mạng xã hội. Sau đó, người phụ nữ liên hệ chị N. (ở phường Long Biên). Người này giới thiệu bản thân là giáo viên mầm non và gửi một số hình ảnh các trẻ đang được chăm sóc tại nhà, với giá 150.000 đồng/ngày và 250.000 đồng/đêm. Sau khi gửi, đến khoảng 11h ngày 16/2, chị N. báo tin cháu bé phải đi cấp cứu và không qua khỏi. Sự việc nhanh chóng được gia đình trình báo cơ quan công an.