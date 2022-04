Bản tin Hình sự: Đâm chết tình trẻ ở vì mâu thuẫn trong ‘sống thử’

TPO - TPO - TIN NÓNG ngày 8/4: Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết; Vụ ‘xe điên’ tông vào tiệm bánh mì khiến 6 người bị thương: Tài xế nhậu từ trưa tới chiều; Tống tiền bạn gái bằng ảnh 'nóng' trong nhà nghỉ; Vụ án liên quan ông Trần Hùng: Khởi tố thêm 22 bị can;...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản gửi 8 ngân hàng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết cùng một số cá nhân để điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán". Cụ thể, các ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân. (Xem chi tiết)

Trước khi đâm vào tiệm bánh mỳ trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) khiến 6 người bị thương, lái xe ô tô Lương Duy Tân (42 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) ngồi nhậu với 3 người bạn trong thời gian khoảng 7 giờ đồng hồ, hết 4 thùng bia. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) đã khởi tố bị can Đào Quốc Trạng (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, Trạng chụp ảnh nhạy cảm của người tình trong nhà nghỉ rồi đòi số tiền 30 triệu đồng, nếu không làm theo, đối tượng sẽ gửi cho người thân và đưa lên mạng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận) và 11 đối tượng có hành vi sản xuất hàng giả, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố thêm 22 bị can cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình Sự. (Xem chi tiết)

Gần 60 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An chia thành nhiều mũi đồng loạt khám xét chỗ ở của 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Đào Thị Hương (SN 1972, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều hành. Đến thời điểm đường bị triệt xoá, số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng là hơn 90 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Trong lúc N.T (SN 2002, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và C.H.D (SN 2001, ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng bạn đang đứng ngoài đường bất ngờ bị một đối tượng ngồi bên trong xe taxi nổ súng bắn 1 phát. Hậu quả, anh T. và anh D. bị trúng một số dị vật vào vùng ngực, tay, cổ, mặt gây thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Thạch Anh Quân (tức Quân "Trọc", SN 1976, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và nhóm đàn em để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cảnh sát xác định, nhóm Quân “trọc” cho khoảng 100 khách vay với tổng số tiền vay khoảng 10 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Ngày 8/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải Băng (SN 1989, quê Kiên Giang) 20 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, Băng làm quen với anh N.Đ.N (kém Băng 6 tuổi) qua trò chơi điện tử. Hai người nảy sinh tình cảm và sống chung như vợ chồng nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Khi anh N. muốn ra ở riêng, Băng đến nơi làm việc của bạn trai dùng dao đâm nạn nhân tử vong.