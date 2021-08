Bản tin Hình sự: Còn ai liên quan vụ nhận tiền cấp thẻ 'luồng xanh' cho gần 2.000 ô tô

TPO - TIN NÓNG ngày 27/8: Nam thanh niên làm giấy đi đường giả cho 6 ‘hot girl’; Bắt nữ quái 19 tuổi lập facebook ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thuê trang trại, nuôi chó dữ để buôn ma túy; Danh tính người phụ nữ 'giúp' gần 2.000 ô tô có thẻ 'luồng xanh';...

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt giam Phan Châu Tùng (36 tuổi) vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo hồ sơ, Tùng thuê trang trại rộng hàng nghìn m2 bao quanh bởi đồng ruộng, nằm xa khu dân cư ở huyện Đức Thọ rồi lắp camera cảnh giới, sắm hung khí, nuôi 8 con chó becgie để phục vụ buôn bán ma túy.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, quận Nam Từ Liêm) vì lợi dụng chức vụ là chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ để móc nối, duyệt, cấp trái phép thẻ “luồng xanh” cho hơn 1.740 ô tô trong thời gian giãn cách xã hội và thu tiền hưởng lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Thấy chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID - 19 tại khu vực cầu Cỏ May (Bà Rịa-Vũng Tàu) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Võ Thương Anh (30 tuổi, là đối tượng nghiện ma túy 10 năm và là F1 bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung) không chấp hành mà còn tông xe máy vào lực lượng làm nhiệm vụ. (Xem chi tiết)

Nguyễn Quang Ph. (SN 1988, Thái Nguyên) đánh máy giấy đi đường cho 6 cô gái và lấy dấu của công ty Fujito Việt Nam và dấu chức danh của giám đốc đóng vào để ngụy tạo. Tuy nhiên khi di chuyển qua quốc lộ 18 địa bàn xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) bằng ô tô, Ph và 6 cô gái đã bị chốt phòng chống dịch kiểm tra và lật tẩy chiêu trò. (Xem chi tiết)

Trần Văn Thịnh (SN 1975, quận Hà Đông, Hà Nội) không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS 29T1- 607.53 định đi qua chốt nhưng bị cán bộ yêu cầu kiểm tra. Thịnh không chấp chành mà giằng co rồi cầm gạch đe dọa, đạp cán bộ chốt kiểm soát dịch. Công an Hà Đông đã khởi tố và tạm giam Thịnh về tội “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ hình Phạm Thị Hà (SN 2002, huyện Đô Lương) vì dùng phần mềm cắt ghép các giao dịch ngân hàng tải về từ trên mạng rồi gửi cho chị Nguyễn Thị T. để lừa đảo chiếm đoạt 45 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an An Giang đã bắt tạm giam Trần Thị Thảo Trang (50 tuổi, TP Chí Minh), chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành vì liên quan đến đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới do bà trùm Mười Tường cầm đầu. (Xem chi tiết)

Qua chốt kiểm dịch nhưng không có giấy tờ, khi bị lực lượng đề nghị quay đầu ô tô, L.Đ.B không chấp hành mà chạy qua chốt sau đó xuống đường không mang khẩu trang chửi bới và dọa giết chiến sĩ cảnh sát cơ động. Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã khống chế đưa B về trụ sở. (Xem chi tiết)