Bản tin Hình sự: Cấm con gái 13 tuổi yêu đương không được, bà mẹ báo công an

TPO - TIN NÓNG ngày 13/6: Ra tay ‘cứu’ mỹ nhân, hai thanh niên vướng vòng lao lý; Hai vợ chồng tử vong trong căn nhà ở Nam Định; Nữ sinh mất tích nhiều ngày ở Hà Nội đã trở về nhà; Cấm bé gái 13 tuổi yêu đương không được, bà mẹ báo công an...

Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) vừa tuyên phạt Trần Văn Hiệp (SN 1999) 13 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ, Hiệp quen biết và phát sinh tình cảm với em TH (SN 2009) qua Facebook. Sau đó, nhân lúc ở nhà một mình, H nhắn tin rủ Hiệp đến phòng trọ nơi H và gia đình thuê để chơi. Tại đây, cả hai ngồi nói chuyện, sau đó Hiệp xin ngủ lại. Đến tối, cả hai lên gác và nằm trên nệm, Hiệp xin H cho quan hệ tình dục thì được đồng ý. Tiếp đó, Hiệp chở H đi ăn uống và đến thuê khách sạn gần nhà trọ mà H ở, rồi cả hai tiếp diễn chuyện "yêu đương". Mẹ H phát hiện chuyện của H và Hiệp nên đã gặp và nhiều lần yêu cầu Hiệp chấm dứt quan hệ với con mình. Tuy nhiên, Hiệp không thực hiện. Do đó, bà đến công an xã trình báo vụ việc và có đơn yêu cầu xử lý Hiệp theo quy định.

Đêm 10/6, Trần Nam Giang (27 tuổi) và Trần Văn Hiệp (28 tuổi) đến quán bar ở phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) chơi. Đến khuya, cả hai ra về thì gặp hai cô gái quen tại cửa quán nên đứng lại nói chuyện. Lúc này, anh Hoàng Ngọc Tr (25 tuổi) từ trong quán bar ra kéo một trong hai cô gái đi vào quán nhưng người này không đồng ý. Thấy cô gái phản kháng mạnh, Giang và Hiệp đến can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn. Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Giang và Hiệp dùng tay đánh, chân đạp mạnh vào khiến anh Tr ngã xuống đường và tử vong sau đó. Công an TP Buôn Ma Thuột đã tạm giữ Giang và Hiệp về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. (Xem chi tiết)

Anh Ksor Suh và Nguyễn Xuân Nam, nhân viên bảo vệ rừng đi tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu 1199 thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố. Đến 1h20 ngày 12/6, cả hai mắc võng nằm dưới gốc cây gần khu vực chòi rẫy của người dân để nghỉ ngơi thì anh Ksor Suh bất ngờ bị 1 đối tượng dùng vật nhọn đâm gây thương tích tại vùng mông. Vụ việc cũng đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố trình báo với Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) để điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 13/6, chính quyền xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy (Nam Định) nhận tin báo từ người dân về việc ông C.V.C và vợ là bà V.T.N tử vong tại nhà riêng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện ông C tử vong trong tư thế treo cổ, còn bà N chết với nhiều vết thương ở vùng cổ, do vật sắc nhọn gây ra. Nhà chức trách cho hay vợ chồng ông C sống với con trai nhưng người con ở gian nhà khác. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Bà Ð.T.H (38 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có đơn tố cáo ông Lương Minh Hưng - Chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã có hành vi lợi dụng việc bán tài sản đất bị thi hành án (THA) để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 850 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Duyên (SN 1969, Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Duyên giới thiệu là có quen lãnh đạo công an huyện và sẽ giúp người phụ nữ ‘chạy án’ cho con, với điều kiện phải đưa 15 triệu đồng cho Duyên để “lo lót”. Tin lời, người phụ nữ đã đưa trước cho Duyên 5 triệu đồng. Sau đó, Duyên liên tục gọi điện yêu cầu người phụ nữ trên đưa thêm 10 triệu đồng. Sáng 10/6, khi Duyên đang nhận tiền của người phụ nữ trên thì bị Công an huyện Châu Thành bắt quả tang. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Phú Yên đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Chí Hiến (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh); bà Nguyễn Thị Nở (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính); ông Mai Hắc Lợi (cựu Phó giám đốc Sở Tư pháp); Ngô Quang Phú (cựu Phó giám đốc Sở TN-MT) và Nguyễn Ngọc Duy (cựu Cục phó Cục thuế Phú Yên), về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đây là vụ án liên quan đến việc cho phép giảm giá khi bán sỉ 262 lô đất tại khu đô thị Nam Tuy Hoà, TP Tuy Hoà. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc nữ sinh T (SN 2001, sinh viên K64 Học viện Nông nghiệp) mất tích sau khi đi xem phim, mới đây người thân trong gia đình cho biết đã tìm thấy nữ sinh T sau nhiều ngày không liên lạc được ở gần trường học. Gia đình đã gặp được T vào chiều 12/6 và đưa về nhà. "Hiện sức khỏe của cháu ổn định. T đi cùng một người bạn mới quen cũng học ở Hà Nội", người thân trong gia đình cho biết. Cũng theo gia đình, sau khi đọc được thông báo tìm kiếm T. trên mạng, người bạn đi cùng đã chủ động liên hệ với mọi người. (Xem chi tiết)