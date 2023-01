Bản tin Hình sự: Cãi nhau trong nhà nghỉ, thiếu nữ bị bạn trai siết cổ đến chết

TPO - TIN NÓNG ngày 5/1: Truy tố kẻ hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch ở Hà Giang; Người gây ra vụ án 'thi thể lìa đầu' ở TPHCM lãnh án tử hình; 2 nam thanh niên chém chết người vì bị chặn đường; Cãi nhau trong nhà nghỉ, thiếu nữ bị bạn trai siết cổ đến chết...

Công an Đắk Lắk đã tạm giữ Phan Quốc Tuấn (33 tuổi) để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra, Tuấn chở bạn gái 20 tuổi đến thuê nhà nghỉ rồi xảy ra mâu thuẫn, nên y đã dùng dây sạc điện thoại siết cổ bạn gái đến chết. Sau đó, đối tượng lục lấy hơn 300 nghìn đồng và xe máy của nạn nhân, đi mua một tép ma tuý. Được biết, nghi phạm từng có tiền án 3 năm tù giam về tội "Cướp giật tài sản".

Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Minh Thắng, nguyên cán bộ Đội quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Nguyễn Anh Phong - cán bộ Phòng kinh tế hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam; Phạm Phú Tưởng - cán bộ Chi cục thuế khu vực huyện Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ, xảy ra tháng 6/2022. (Xem chi tiết)

Viện KSND Hà Giang đã truy tố Triệu Tạ Mềnh (SN 1991) về tội “Hiếp dâm”. Theo cáo trạng, chị T.N.L (29 tuổi, Hà Nội) đi cùng đoàn khách du lịch đến homestay ở Hoàng Su Phì. Mềnh có họ hàng với chủ homestay nên được cùng ăn bữa tối tại đây và có giao lưu, uống rượu với nhóm của chị L. Thấy chị L có biểu hiện say rượu, nhân viên lễ tân phải đưa lên phòng và cửa phòng không khóa nên Mềnh đã nảy sinh ý định xấu. Đến nửa đêm, Mềnh lẻn vào phòng, hiếp dâm chị L. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Trương Văn Hải (SN 1986) và Nguyễn Đình Sang (SN 1991) về hành vi giết người. Theo điều tra, anh L.Đ.H (SN 1990) cùng nhân viên dùng xe ba gác chở kính về kho của gia đình và đỗ chắn phần đường, nên xảy ra mâu thuẫn với Hải và Sang. Sau đó, anh H bị hai đối tượng này dùng dao chém trúng cổ dẫn đến tử vong. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Thế Quang (SN 1957, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai) trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại văn phòng này. (Xem chi tiết)

Công an Bình Phước đã bắt giữ Lê Như Vương (44 tuổi, Đắk Nông) để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, do mâu thuẫn trong lúc nhậu nên Vương dùng dao đâm vào ngực anh Nguyễn Văn Trường, rồi nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Bị đâm, Trường bỏ chạy ra phía trước nhà, gục xuống tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Tin (SN 1981, trú tại thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra hành vi trộm 16 củ sâm, trị giá 170 triệu đồng.Số sâm Ngọc Linh nêu trên do Tin trộm cắp tại một vườn trồng sâm thuộc thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My. (Xem chi tiết).