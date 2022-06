Bản tin Hình sự: Bé gái bị anh trai của bạn hãm hiếp rồi sát hại, cướp tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 15/6: Khởi tố vụ án nữ sinh bị bạn trai đánh tử vong ở Lào Cai; YouTuber Duy Thường bị tạm giữ hình sự sau vụ hỗn chiến; Bắt hai đối tượng cho người nghèo vay lãi suất đến...240%/năm; Bé gái bị anh trai của bạn hãm hiếp rồi sát hại để cướp tài sản...

Công an tỉnh Bến Tre đã bắt tạm giam Võ Hoàng Khang (26 tuổi) về hành vi Giết người; Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cướp tài sản. Theo điều tra, Khang nhắn tin cho bé gái 13 tuổi, là bạn cùng lớp với em gái mình để hẹn gặp tại phòng trọ ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách. Khi cô bé đến, hắn ép quan hệ tình dục. Nạn nhân kháng cự, kêu cứu, Khang bóp cổ đến chết rồi tiếp tục thực hiện hành vi. Tiếp đó, Khang lấy đôi bông tai cùng xe máy của bé gái chạy trốn lên TP HCM thuê nhà nghỉ.

Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã khống chế thành công đối tượng nghi ngáo đá và đưa vào bệnh viện để điều trị. Trước đó, lực lượng chức năng nhận tin báo là đối tượng vừa nêu mang theo dao vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đe dọa người dân. Sau đó, đối tượng đã lên xe cấp cứu có sẵn chìa khóa đang đậu trong khuôn viên bệnh viện. Mặc dù được khuyên can, nhưng người đàn ông không chấp hành mà lục tìm đồ đạc trên xe rồi nổ máy rời đi. Người này chỉ bị khống chế khi chiếc xe tông vào chốt bảo vệ và một cây xanh trước cổng bệnh viện. (Xem chi tiết)

Công an TP Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của Phạm Văn Tùng (30 tuổi), nghi can gây ra cái chết cho bạn gái là nữ sinh Đ. T. K. L (22 tuổi). Theo điều tra, do mâu thuẫn trong lúc ngủ lại nhà bạn trai, Tùng đã lớn tiếng chửi bới rồi dùng tay tát bạn gái. Quá trình giằng co, do mất thăng bằng, L bị ngã. Vì thời điểm đó phòng tắt điện, Tùng không biết L ngã như thế nào nhưng sau khi ngã, chị L tự leo lên giường nằm. Chiều hôm sau, Tùng thấy L bắt đầu sốt nên đưa vào bệnh viện, 10 ngày sau, nạn nhân tử vong. Viện khoa học hình sự Bộ Công an ra Bản kết luận giám định pháp y xác định, nguyên nhân chết của chị L là do chấn thương sọ não không hồi phục. (Xem chi tiết)

TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) trong vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C xử lý ô nhiễm sông hồ vào ngày 20/6. Được biết, tại đơn giải trình dài 106 trang viết tay gửi TAND cấp cao, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, cơ quan tố tụng 'gắn' việc mua bán Redoxy-3C của bị cáo Nguyễn Trường Giang với Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Chung) là sai pháp luật. (Xem chi tiết)

Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự Đào Văn Thường (28 tuổi, ở xã Phượng Sơn, huyện Lạng Giang) – YouTuber sở hữu kênh Duy Thường Team với các clip hài nhảm và 11 người liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Lan Mẫu. Theo điều tra, do xảy ra mâu thuẫn khi ăn nhậu, nên nhóm của Hoàng Văn Cường (24 tuổi) và nhóm Giáp Văn Đức (26 tuổi) hẹn nhau mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Được biết, vụ hỗn chiến khiến Kim Văn Đức (27 tuổi) và Đặng Công Đoàn (16 tuổi) bị thương do trúng đạn. Quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ được ba khẩu súng và nhiều hung khí liên quan. (Xem chi tiết)

Đang điều khiển xe tải trên đường thì anh P.T.N (SN 1992) và N.V.N (SN 1993, Đồng Nai), xảy ra va chạm với ô tô mang BKS 51H 461.55. Ngay sau đó, tài xế xe tải bị một số đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi dùng hung khí tấn công. Phát hiện sự việc, một số người khác đến can ngăn cũng bị các đối tượng tấn công gây thương tích. Sau khi gây án, các đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đang tạm giữ Đỗ Quang Đạo (24 tuổi) và Nguyễn Danh Hoan (28 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu, cả hai thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất từ 15% đến 20%/tháng (tương đương 240%/năm). Nhóm khách vay mà các đối này hướng đến là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cần tiền gấp nhưng không đủ điều kiện tiếp cận với các giao dịch tín dụng ngân hàng hợp pháp. Đến thời điểm bị Công an phát hiện, 2 đối tượng này đã cho 22 người vay với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Vũ Quang Trường (20 tuổi) và Huỳnh Trần Kim Nhàn (18 tuổi, cùng trú thị xã Gò Công, Tiền Giang) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Trường dùng thủ đoạn hack tài khoản Facebook của nhiều người, rồi mạo danh người dùng nhắn tin cho bạn bè, người quen của chủ tài khoản để vay, mượn tiền. Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2019 đến ngày 31/12/2021, Trường đã chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng. Còn Nhàn, dù biết việc làm sai trái của Trường, nhưng lại giúp sức và cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình cho người tình để thực hiện hành vi phạm tội. (Xem chi tiết)