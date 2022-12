Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 'lão bà' vận chuyển và tàng trữ ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 19/12: Công an xác minh clip nữ sinh bị đánh liên tiếp dưới ruộng bùn; Cô gái sốc ma túy tử vong, người chồng và nhóm bạn bị điều tra; Vợ chồng ‘ông trùm’ Công ty Alibaba bị đề nghị án 30 năm và chung thân; Bắt quả tang 'lão bà' vận chuyển và tàng trữ ma túy...

Công an Bắc Kạn vừa bắt quả tang bà Bạch Thị Phương (SN 1957) khi bà này đang vận chuyển 73,58 gam heroin, 21 triệu đồng và một xe mô tô. Khám xét nơi ở của Bạch Thị Phương lực lượng chức năng thu giữ thêm 0,74 gam heroin. Được biết, bà Phương đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành xong án phạt tù năm 2019.

Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) đang xác minh clip có nội dung hình ảnh một nữ sinh bị đánh liên tiếp dưới ruộng bùn. Thông tin ban đầu được biết, nữ sinh trong clip đánh nhau được xác định là học sinh lớp 9, Trường THCS Phùng Giáo, xã Phùng Giáo. Đoạn clip cho thấy một nữ sinh bị nữ sinh khác dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu. Khi chiếc mũ rơi xuống đất, nữ sinh trên tiếp tục xông vào túm tóc, dùng tay đánh vào mặt rồi kéo nữ sinh kia xuống ruộng tiếp tục hành hung, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh này. (Xem chi tiết)

Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa giữ khẩn cấp Phạm Viết An (SN 1992), Lương Văn Thạo (SN 1997), Đoàn Văn Tụy (SN 1990) và Phạm Văn Huy (SN 1991) để điều tra xác minh về vụ “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trước đó, An đưa vợ là chị Phạm Thị H (SN 1992) đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sỹ xác định chị H đã tử vong trước khi vào viện do suy hô hấp, sốc do sử dụng ma túy. (Xem chi tiết)

TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quyết định thi hành án đối với ông Lê Tùng Vân trước đó cũng do tòa án này ban hành. Trước đó, TAND huyện Đức Hòa cũng đã ban hành Quyết định thi hành bản án hình sự số 270/2022/QĐ-CA ngày 7/12/2022 đối với bị án Lê Tùng Vân (SN 1932). (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án công ty địa ốc Alibaba lừa đảo, mặc dù vợ Nguyễn Thái Luyện – cựu Chủ tịch Công ty Alibaba là Võ Thị Thanh Mai phạm kêu oan, nhưng đại diện Viện Kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở xác định vợ chồng "ông trùm" đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng, có hành vi rửa tiền, từ đó đề nghị tòa tuyên phạt Mai 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. (Xem chi tiết)

Công an Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam với ông Nguyễn Như Thành - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - Trung học Cơ sở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Theo điều tra, ông Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ lập hồ sơ, chứng từ rút tiền Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho học sinh, để chiếm đoạt, sử dụng cá nhân hơn 2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã vận động Nguyễn Văn Dũng - nghi can trong vụ án giết người ra đầu thú. Trước đó, sau khi ra tù vào năm 2011, do mâu thuẫn vì tranh chấp mảnh đất hoang cạnh sân bóng với ông Lê Thanh H (53 tuổi), nên Dũng đã dùng dao nhọn đâm tử vong ông H. (Xem chi tiết)