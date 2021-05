BẢN TIN COVID ngày 5/5: Vĩnh Phúc thêm 8 ca nghi mắc COVID-19

Lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết được 911 trường hợp F1; 2.681 trường hợp F2; 1.450 trường hợp F3; đưa 750 trường hợp đi cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự; 42 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế huyện, thành phố; 4.760 trường hợp cách ly tại nhà.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay, Vĩnh Phúc đã có 16 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 14 trường hợp tại tỉnh, 2 trường hợp nhập cảnh (hiện đang cách ly tại Khách sạn DIC STAR).

Trước đó bắt đầu từ 20h ngày 4/5 các cơ quan chức năng sẽ thiết lập cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Tiền Phong (xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) với mục đích nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Thôn Tiền phong hiện có 215 hộ với 920 khẩu.

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với thôn Tiền Phong tối thiểu 14 ngày. Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Các cơ quan chức năng địa phương có trách nhiệm thiết lập ngay các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu môi giao thông ra vào thôn Tiền Phong (xã Tân Phong, Bình Xuyên) nhằm kiểm soát 24/24 giờ. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế đối với địa điểm trên phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động truy vết, phân loại các trường hợp có liên quan tới các ca bệnh nhiễm COVID-19, và đã cách ly y tế tập trung tại trường quân sự tỉnh: 341 trường hợp; cách ly tại cơ sở y tế 159 trường hợp; cách ly tại các cơ sở y tế 159 trường hợp; cách ly y tế tập trung, tự nguyện 75 trường hợp; cách ly y tế tại nhà 4.760 trường hợp.